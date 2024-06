Duże korki w stronę Prawobrzeża. Utrudnienia też w centrum Szczecina

Fot. Czytelnik

Ze sporymi utrudnieniami muszą borykać się kierowcy udający się w kierunku Prawobrzeża. Po intensywnym opadzie zalany został wiadukt kolejowy na ul. Struga. Ruch w tym miejscu odbywa się bardzo powoli.

Nie lepiej jest też po lewobrzeżnej stronie Szczecina. Zalane jest skrzyżowanie na ul. Dubois. Z kolei na ul. Stalmacha w efekcie nawałnicy złamało się drzewo i spadło na sieć trakcyjną. Tramwaje w stronę Gocławia nie kursują.

Silny wiatr dał o sobie znać także w innych częściach Szczecina. W parku Żeromskiego połamane drzewa spadły na alejki i pobliski chodnik.

Na ul. Bogumińskiej, w stronę centrum drzewo spadło w poprzek drogi całkowicie blokując przejazd.

***

Mieszkańcy Szczecina i regionu muszą na siebie uważać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h mogą pojawiać się do godz. 23. W piątek (28 czerwca) także prognozowane są burze.

Ł.T