„Drwale” zostali skazani

Teren przy ul. Koszalińskiej w Białogardzie, pomiędzy sklepem Intermarche a Zakładem Energetyki Cieplnej, mógłby być dzisiaj atrakcyjnym miejskim lasem. Tak się jednak nie stanie. W 2014 roku wycięto tam 2791 drzew, w tym 1135 bez wymaganego prawem zezwolenia. Miasto, które jest właścicielem wspomnianej działki, nawet o to nie występowało. Pozostałe z usuniętych drzew to tak zwane samosiejki, których wiek nie przekraczał 10 lat. Na ich usunięcie starostwo powiatowe nie musiało udzielać zgody.

Wszystko zaczęło się od zlecenia uporządkowania miejskiego terenu. Zadania podjęli się panowie Jacek P. oraz Jan C. Rozmach ich firmy był jednak zbyt duży. Pod topór poszły drzewa, które powinny rosnąć do dnia dzisiejszego. Pozyskane w ten sposób drewno przeznaczone zostało na sprzedaż. Na trop nieprawidłowości wpadł znany miejscowy opozycjonista Szczepan Jonko. Sprawą zainteresował radnego Roberta Borkowskiego, który zawiadomił o wykrytym przestępstwie białogardzką prokuraturę. Niezależnie od tego powiadomiono miejskich urzędników oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Starostwo powiatowe powołało biegłego z zakresu dendrologii, który zinwentaryzował teren przy ul. Kołobrzeskiej. Na podstawie oceny pozostawionych w ziemi pni określił on liczbę wyciętych drzew i ich wiek. Ekspert stwierdził, że wszystkie drzewa były usuwane w tym samym czasie.

Białogardzka prokuratura początkowo umorzyła postępowanie, ale ostatecznie prokurator okręgowy uznał, że było to błędem. Jacek P. i Jan C. usłyszeli zarzuty, co doprowadziło ich w końcu przed sąd. Obaj zostali skazani na rok pozbawienia wolności. Wykonanie wyroku zawieszono na 2 lata. Dodatkowo Jacek P. musi wpłacić grzywnę wysokości 5 tys. zł, a jego kolega 2 tys. zł mniej. Niezależnie od tego sąd orzekł odszkodowanie dla miasta wysokości 12 tys. zł. Ta ostatnia kwota za tak duże, nieodwracalne straty wydaje się zbyt niska, ale miasto prawdopodobnie nie będzie się od nieprawomocnego jeszcze wyroku pierwszej instancji odwoływało. Apelacji spodziewać się można natomiast ze strony skazanych „drwali”. ©℗

(pw)