Drogi - sprawa polityczna. PO: "PiS marginalizuje nasz region"

Ponadto, podkreślał Bogucki, przekazane pieniądze należy odnosić nie do wielkości województwa, ale do liczby mieszkańców.

Według wojewody to kłamstwo, jakoby rząd transferował pieniądze tylko do tych gmin, których włodarzami są ludzie związani z prawicą. Dowód? Środki z RFIL w trzech transzach trafiły do wszystkich 18 powiatów i wszystkich 113 gmin naszego regionu.

– W tym kontekście warto odwołać się do twardych suchych liczb. W ramach Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych do naszego województwa trafiło 559 193 340 złotych. To jest pomoc, która jest bez precedensu. Przez osiem lat rządów naszych poprzedników, PO – PSL, nigdy, podkreślam: nigdy takiej pomocy nie było.

Co na to wojewoda Zbigniew Bogucki? Przedstawia statystyki. Wynika z nich, że do naszego województwa w ramach RFRD rząd PO przez dwie kadencje przetransferował 319,7 milionów. Rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczył zaś na ten cel 626,7 milionów.

- To kolejny podział, w którym województwo zachodniopomorskie otrzymuje relatywnie znacznie niższe środki w porównaniu do innych regionów naszego kraju - dodawał radny Artur Nycz. - Jako samorząd województwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie otrzymaliśmy ani złotówki. Centralny sposób rozdysponowywania środków jest nietransparentny.

Komentarze

Bogdan 2021-08-19 15:56:56 A co zrobiła PO za swych rządów w Szczecinie? Proszę się pochwalić. Obawiam się że gdyby dostali się do koryta to na polecenie Niemiec zasypią tunel w Świnoujściu.

Tunel 2021-08-19 15:43:04 Pytanie do PO , ile metrów tunelu w Świonujsciu wydrążono za rządów Tuska i gdzie jest inwestor katarski

LQBTKUKU 2021-08-19 15:34:00 Co wy tam wyjeżdżacie z jakimiś drogami dla waszych blachosmrodów. Obliczcie ile każda dzielnica Szczecina ma przyjąć emigrantów. Tylko lokalizacje blisko parków i zieleni oraz szkół i przedszkoli

PO jesteście 2021-08-19 15:22:48 wiernymi spadkobiercami bandy co rozgrabiała Polskę po Magdalence. Zresztą wasz trzon to właśnie ci. Teraz wściekli, bo ciężko ukraść.

Edek 2021-08-19 14:55:29 Szczecin i region zszedł na psy skoro zapomniał jakie sukcesy w naszym mieście i regionie mieli POlewaczki.Tusk ze swoją banda zniszczyli i wyprzedali wszystko co tylko się dało. Ludzie rozejrzyjcie sie dookoła . Nienawiść do PIS przesłania wam rzeczywistość. to jest skandal Cytując tuska,Polski nie stać na tunel pod Swina a pieniędzy nie ma i nie będzie .O innych inwestycjach zapomnijcie.

Adam 2021-08-19 14:41:56 Ha ha ha, już się PO popisała, dzięki za najdroższy w Polsce abonament dla mieszkańców SPP w Szczecinie 360 zł rocznie.

cires 2021-08-19 14:39:41 Na szczęście odejście Gowina z rządu to gwóźdz do pisowskiej trumny. Jak zmieni się rząd to skończy się marginalizacja Szczecina.

Do PO 2021-08-19 14:30:14 Nie będzie piniendzy na drogi bo trzeba dać na uchodżców co ich chce PO i Lewica

czas 2021-08-19 14:16:55 Ten rząd stracił niedawno większość w Sejmie więc czas na rozpisanie nowych wyborów. Ostatni sondaż wyborczy to PiS-26%, PO-26%, Polska 2050-17%, Lewica-10%, Konfederacja-7%.

█▬█ █ ▀█▀ 2021-08-19 14:16:14 Wróci PO to wybuduje wszystko, obwodnicę, autostrady, tunele hahahaha. Tusk na prezydenta, Sikorski na premiera, Rostowsky na ministra finansów, Kopacz na ministra zdrowia i będzie tak jak było piniendzy nie ma i ni będzie. hahaha

On 2021-08-19 14:13:58 Niech te chloptasie z PO wezmą się do roboty, a nie jakieś występy.

prosty wniosek 2021-08-19 14:10:33 Dlatego im szybciej PiS zostanie oderwany od koryta, tym lepiej dla naszego województwa.

PiS to syf 2021-08-19 14:05:29 Za Tuska wybudowano w zachodniopomorskim setki kilometrów nowych dróg, a teraz nie dzieje się praktycznie NIC.

zak 2021-08-19 14:00:43 Bogucki łże jak pies. PiS zabrał Szczecinowi zachodnią obwodnicę S6 wykreślając ją z aktualnych planów budowy i przenosząc na 2030 rok.

Aneta 2021-08-19 13:57:59 Za rządów PO-PSL w regionie zachodniopomorskim zbudowano mnóstwo dróg szybkiego ruchu, teraz nie dzieje się praktycznie nic. To chyba dlatego że PiS nie ma o tym zielonego pojęcia.

do @terens 2021-08-19 13:55:37 Mylisz się, żadne prace nie ruszają i żaden sprzęt nie wjedzie. Szczecin został przez PiS oszukany.

Miś 2021-08-19 13:48:26 Region sam się zmarginalizował ponad dziesięc lat temu. Okrzyk dumnej niezależności "nie będzie rząd nam się tu wtrącał!" wydaje swoje owoce. Władze miasta i regionu powierzyły los tego obszaru znajomym oligarchom w zamian za napiwki. Niech teraz u swoich oligarchów szukają "dróg rozwoju". Ha ha ha!

@terens 2021-08-19 13:47:57 o czym ty piszesz ochlapusie? prace już ruszają, niedługo wjedzie ciężki sprzęt

Pajaców trzech 2021-08-19 13:47:48 Po latach błyskotliwego rozwoju Pomorza Zachodniego za kadencji PO/PSL wyraźnie i na każdym kroku czuje się marginalizację naszego regionu za obecnej koalicji... Przepraszam, żartowałem :)

mars 2021-08-19 13:44:17 Jak PiS buduje drogi w naszym województwie to my doskonale wiemy choćby po węźle Kijewo, który miał być oddany do użytku w 2020 roku, czy po obwodnicy Wałcza oddanej 3 lata po terminie.

YYYYYYYYYYYYYYY 2021-08-19 13:38:56 Jeżeli ktoś oszukał Szczecin to chyba PO, poprawiać po was A6 i węzeł Kijewo to masakra, zajmuje tyle czasu!!! PO was lepiej było by zasypać te drogi i wybudować od nowa obok :D bo PO was nie da się ich naprawić!! To samo obwodnica Wałcza!! Do tej pory z ograniczeniami!!

Szczecinianin 2021-08-19 13:30:41 Rozliczymy pisowców za to marginalizowanie naszego województwa przy najbliższych wyborach. Żadne Szałabawki czy inne Brudzińskie już tu wybrane nie zostaną.

ehh 2021-08-19 13:24:13 Bogucki bredzi jak potłuczony. Gdzie niby się buduje te drogi? Miała być zachodnia obwodnica rozpoczęta w II kwartale 2021, ale ją skreśliliście.