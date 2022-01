Drawsko bez prądu, tysiące wezwań w regionie. "Nadia" dała się we znaki

5 lat temu w lutym 2017 prezesi Energii a więc spółki dostarczającej prąd do Drawska zawierzyli spółkę opiece Matki Bożej. Rzecz miała miejsce w kościele w Gdańsku. Wystarczy wygooglac w internecie, jest opis całej uroczystości .

Ciekawe gdzie marszałek Geblewicz i prezydent Krzystek. Teraz to trzeba być z mieszkańcami

i o to chodzi

2022-01-30 17:40:20

jako ekolog jestem podwójnie zadowolony .Tak ma być .Nadia napedziła nam wiatraki a do tego poczyniła oszczędności w postaci zużycia en . elektrycznej .Do tego dostaliśmy bonus w postaci zamkniecia stacji benzynowej.Drawsko przypadkowo osiągnęło cel klimatyczny.Tylko ETS , timermans , EPL z Donaldem na czele i zieloni .A turów jest do zamkniecia jak mówił hołownia.Precz z węglęm Naszym wzorem jest Gambia która wg europejskich klimatologów jest najblizej osiągnięcia celu klimatycznego.