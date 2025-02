Doświetlą też przejścia dla pieszych

Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Powiat szykuje się do przebudowy ul. Szczecińskiej. Roboty obejmą odcinek od ronda Lipnik do ronda 15 Południk. W ramach zadania doświetlenia doczekają się trzy przejścia dla pieszych.

Na razie Zarząd Dróg Powiatowych zlecił wykonanie potrzebnej dokumentacji projektowej. W styczniu zawarto umowę z firmą Inżynieria Drogowa Bartosz Sosin. Firma ma czas na realizację tego zlecenia do końca maja.

– Zakres opracowania projektowego obejmować będzie wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych przy Rondzie 15 Południk, biurowcu ENEA Operator oraz na wysokości ogrodów działkowych – informuje ZDP w Stargardzie.

Stara nawierzchnia drogi ma zostać sfrezowana. Zostanie tam położony nowy asfalt.

Do końca czerwca planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na przebudowę ul. Szczecińskiej. Wartość tego zamówienia szacowana jest na ok. 4 mln zł. Termin zakończenia inwestycji na ul. Szczecińskiej od ronda Lipnik do ronda 15 Południk planowany jest na IV kwartał tego roku.

W ub.r. powiat realizował przebudowę kilometrowego odcinka starej „dziesiątki” na odcinku od Kobylanki w stronę Morzyczyna. Inwestycja ta pochłonęła ponad 1,5 mln złotych. Powiat dostał na nią dofinansowanie z rządowego funduszu inwestycji strategicznych. ©℗

(w)