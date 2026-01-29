Dom dla studenta. Trwa nabór uzupełniający

Mieszkania są przystosowane do potrzeb studentów. Fot. Urząd Miasta Szczecin

Studenci szczecińskich uczelni, pochodzący spoza Szczecina, mogą jeszcze liczyć na ostatnie miejsca w pokojach studenckich należących do Szczecińskiego TBS. Oferowane mieszkania położone są w ścisłym centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie szczecińskich uczelni.

REKLAMA

Mieszkania są przystosowane do potrzeb studentów. W pokojach znajdują się biurka, łóżka, szafy i komody. Kuchnia i łazienka są wyposażone w meble i podstawowy sprzęt AGD (lodówki, kuchenki oraz pralki).

– Umowa najmu obejmuje pokój, do wyłącznego wykorzystania dla jednej, lub dwóch osób, oraz możliwość korzystania z pozostałych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w lokalu – kuchni, łazienki – mówi Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. – W mieszkaniach znajduje się również pokój dzienny przeznaczony do użytkowania przez wszystkich mieszkańców.

Wnioski o wynajęcie pokoju wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@stbs.pl lub osobiście w biurze Szczecińskiego TBS przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45/U2. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność złożenia wniosków.

Przyszły najemca w dniu zawarcia umowy najmu musi spełnić określone warunki. M.in.: być studentem szczecińskiej uczelni, nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Szczecin, dochód studenta nie może przekraczać górnych progów dochodowych określonych w przepisach regulujących zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym spółki, których średniomiesięczny dochód za okres trzech ostatnich miesięcy i za rok 2025 nie przekracza kwoty 10 517,15 zł (za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), nie zamieszkiwał dotychczas w lokalu wynajmowanym w ramach Programu albo okres niezamieszkiwania w takim lokalu jest dłuższy niż 6 miesięcy.

Umowy najmu zawierane będą na czas trwania studiów z możliwością wcześniejszego ich rozwiązania za wypowiedzeniem na dzień 31 sierpnia danego roku.

(K)

REKLAMA