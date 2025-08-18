Dom dla studenta. Rusza nabór wniosków

Oferowane mieszkania są w pełni wyposażone oraz położone w ścisłym centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie szczecińskich uczelni.Fot. STBS

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza nabór wniosków w programie mieszkaniowym: „Dom dla studenta”. W tym roku na studentów czeka 38 miejsc, z czego 14 miejsc w pokojach dwuosobowych i aż 24 miejsca w pokojach jednoosobowych.

Oferowane mieszkania są w pełni wyposażone oraz położone w ścisłym centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie szczecińskich uczelni. Wnioski w ramach tego programu mogą składać studenci szczecińskich uczelni pochodzący spoza Szczecina, którzy nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta, mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, a ich dochód nie przekracza górnych progów dochodowych określonych w przepisach regulujących zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym spółki TBS, czyli ich średniomiesięczny dochód za okres trzech ostatnich miesięcy i za rok 2024 nie przekracza kwoty 9220,76 zł. A także nie zamieszkiwali dotychczas w lokalu wynajmowanym w ramach tego programu, albo okres niezamieszkiwania w takim lokalu jest dłuższy niż 6 miesięcy.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zakwalifikowania do Programu przysługiwać będzie wychowankom pieczy zastępczej oraz wnioskodawcom z rodzin o niskich dochodach.

Wnioski o wynajęcie pokoju wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@stbs.pl lub osobiście w biurze Szczecińskiego TBS przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45/U2 w terminie od 18 sierpnia 2025 r. od godz. 8.00 do 20 sierpnia 2025 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej STBS (stbs.pl).

