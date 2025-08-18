Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Dom dla studenta. Rusza nabór wniosków

Data publikacji: 18 sierpnia 2025 r. 16:31
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2025 r. 16:31
Dom dla studenta. Rusza nabór wniosków
Oferowane mieszkania są w pełni wyposażone oraz położone w ścisłym centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie szczecińskich uczelni.Fot. STBS  

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza nabór wniosków w programie mieszkaniowym: „Dom dla studenta”. W tym roku na studentów czeka 38 miejsc, z czego 14 miejsc w pokojach dwuosobowych i aż 24 miejsca w pokojach jednoosobowych.

Oferowane mieszkania są w pełni wyposażone oraz położone w ścisłym centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie szczecińskich uczelni. Wnioski w ramach tego programu mogą składać studenci szczecińskich uczelni pochodzący spoza Szczecina, którzy nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta, mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, a ich dochód nie przekracza górnych progów dochodowych określonych w przepisach regulujących zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym spółki TBS, czyli ich średniomiesięczny dochód za okres trzech ostatnich miesięcy i za rok 2024 nie przekracza kwoty 9220,76 zł. A także nie zamieszkiwali dotychczas w lokalu wynajmowanym w ramach tego programu, albo okres niezamieszkiwania w takim lokalu jest dłuższy niż 6 miesięcy.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zakwalifikowania do Programu przysługiwać będzie wychowankom pieczy zastępczej oraz wnioskodawcom z rodzin o niskich dochodach.

Wnioski o wynajęcie pokoju wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@stbs.pl lub osobiście w biurze Szczecińskiego TBS przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45/U2 w terminie od 18 sierpnia 2025 r. od godz. 8.00 do 20 sierpnia 2025 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej STBS (stbs.pl).

(sag)

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

@100 obietnic
2025-08-18 17:41:37
Cóż szkodzi obiecać
Brawo Szczecin
2025-08-18 16:40:28
piękna sprawa! I nie koniecznie za złotówkę! Dobre za cenę wartą towaru!
100 obietnic
2025-08-18 16:37:41
Czy to ten akademik i domek dla studenta za 1 zł co Lewica z Koalicji 15 października obiecała obywatelom?
Dla kogo
2025-08-18 16:34:36
Polacy też się mogą starać czy jedynie Ukraińcy i Inżyniery ?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję