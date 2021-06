Dołączą do „Ambasadorów Szczecina”

Komisarz dr Marek Łuczak oraz Tomasz Licak dołączą do grona honorowych „Ambasadorów Szczecina”. Tytuł nadany zostanie w uznaniu zasług dla promocji miasta w kraju i na świecie. Uroczystość jego nadania odbędzie się 5 lipca podczas sesji Rady Miasta w Willi Lentza o godz. 10.

Komisarz dr Marek Łuczak to policjant, pasjonat historii Szczecina i jednocześnie muzyk. Służy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, gdzie zajmuje się odnajdywaniem zaginionych i skradzionych zabytków. Jest ponadto prezesem Pomorskiego Towarzystwa Historycznego. Za swoją działalność otrzymał m.in. Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina.

Komisarz dr Marek Łuczak jest autorem serii monografii o historii poszczególnych części Szczecina ukazujących się od 2005 roku, a także publikacji: "Historia i zabytki gminy Kołbaskowo" (2010), "Policja w walce o zabytki" (2011), "Gotyckie kościoły gminy Kołbaskowo" (2013), "Mierzyn poprzez wieki" (2013), "Urbanizacja dzielnic Szczecina 1800-1939" (2014), "Utracone zabytki sakralne powiatu polickiego" (2014), "Katalog utraconych zabytków powiatu stargardzkiego i goleniowskiego" (2017). Aktywny jest także jako kompozytor i autor tekstów pod pseudonimem Outsider.

Z kolei Tomasz Licak to saksofonista jazzowy, kompozytor, aranżer i pedagog. Ukończył Syddansk Musikkonservatorium (Carl Nielsen Academy of Music) w duńskim Odense, uzyskując tytuł magistra na wydziale kompozycji oraz Rytmisk Musikkonservatorium w Kopenhadze. Koncertował i nagrywał w Polsce, Danii, Niemczech, Kenii i Tanzanii. Jest autorem muzyki filmowej i teatralnej. Do tej pory nagrał 15 płyt z muzyką improwizowaną, jazzową i rockową.

(KK)