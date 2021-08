Dodatkowe pieniądze na dożywianie. Posiłek w szkole i w domu

Trzydzieści cztery zachodniopomorskie gminy otrzymają dodatkowe środki z budżetu państwa na dożywianie dzieci, młodzieży i osób starszych. Wojewoda Zbigniew Bogucki podpisał aneksy do umów, na podstawie których rządowa dotacja dla tych samorządów wzrośnie w tym roku o 1 737 255 zł.



Pierwsza transza środków w wysokości ponad 22 mln zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na ten rok trafiła do wszystkich 113 gmin w lutym. Podpisane aneksy do umów zwiększają udział środków z budżetu państwa w kosztach zapewnienia posiłków osobom potrzebującym. Tym samym maleją wydatki 34 gmin na ten cel.



Największa dotacja trafi do Szczecina, który z programu „Posiłek w szkole i w domu” uzyskało wsparcie w łącznej wysokości 3 500 00 zł. Na liście najwyżej dofinansowanych znajdują się kolejno: Koszalin - 790 000 zł, Szczecinek - 715 000 zł, Barlinek – 633 000 zł, Białogard – 600 000 zł, Stargard - 560 000 zł, Połczyn Zdrój – 564 000 zł, Złocieniec – 500 000 zł.



Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów i osób starszych. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.



Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu - na przykład ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność - które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku. W programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków.

(gan)