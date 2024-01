Dodatkowe oznakowanie na placu Zwycięstwa

Oznakowanie ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Dodatkowe elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci oznakowania pojawiły się na placu Zwycięstwa w Szczecinie. Ich zadaniem jest informowanie kierowców o przejściach dla pieszych.

To dodatkowe działanie, które jest realizowane przez wykonawcę w uzgodnieniu ze służbami nadzoru inwestorskiego - Szczecińskich Inwestycji Miejskich, policji oraz nadzoru ruchu. Zainstalowane zostały znaki informujące o ograniczeniu prędkości do 30 km/h, tablice odblaskowe na wysokości przejść dla pieszych, a także dołożono żółte lampy błyskowe przy znaku informującym o braku oznakowania poziomego na jezdni.

- Działanie podyktowane jest bezpieczeństwem, ponieważ dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Przypominamy kierowcom, jak i pieszym, o zachowaniu uwagi w obrębie prowadzonych prac. Prosimy również o korzystanie z wyznaczonych ciągów pieszych i nieprzechodzenie przez jezdnię w miejscach do tego niewyznaczonych. Wykonawca czeka na poprawę warunków pogodowych w celu wykonania brakujących elementów oznakowania poziomego. Jednocześnie kontynuowane są prace przy montażu i instalacji sygnalizatorów. Do czasu pełnego uruchomienia sygnalizacji, prosimy jednak o zachowanie uwagi.

(K)