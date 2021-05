Dodatkowe autobusy po meczu Pogoni

fin

2021-05-16 10:40:16

pamiętam , w latach PRL z placu Żołnierza były autobusy , na Pogoń , nie wiem czy płatne ale kto tam by płacił jak to były czasy konduktorów , więc bezpłatne. Wtedy były konieczne , tysiące ludzi na meczach bo co mieli do roboty. To jak w Niemczech , pełne stadiony bo co mają robić. Pamiętam mecz s tanie wojennym , wozy wojskowe BRD coś takiego za plecami , mecz że ludzie stali za bramkami , teraz przyjdzie garstka