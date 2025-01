Dodatkowe 4 miesiące na Profilaktykę 40 plus. Można skorzystać nawet trzeci raz

O tym, że program Profilaktyka 40 plus został przedłużony do końca kwietnia tego roku, już pisaliśmy. Po tej informacji nasi czytelnicy dopytują czy mogą z niego skorzystać po raz kolejny, jeśli zrobili to już dwa razy. Zapytaliśmy więc o to także my, w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ.

– Skorzystałem z tego programu po raz drugi na początku 2024 roku i skoro został przedłużony, to chciałbym to zrobić także w tym roku. Ale usłyszałem, że trzeci raz już nie można – mówi jeden z naszych czytelników. – Czy to prawda?

Sprawdziliśmy. Nieprawda. Można skorzystać kolejny raz, pod jednym warunkiem – od poprzedniego badania musi upłynąć rok.

– Jeśli minęło 12 miesięcy od poprzedniego badania (w tym programie -red.), automatycznie otrzymasz skierowanie na kolejne badanie – odpowiada Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa ZOW NFZ. – Skierowanie zostanie wystawione bez potrzeby ponownego wypełniania ankiety, a badania będą takie same, jak poprzednio.

E-skierowanie pojawi się na naszym Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.

– W przypadku braku skierowania, mimo upływu roku, skontaktuj się z przychodnią, która przeprowadziła pierwsze badanie – podpowiada rzeczniczka.

Z bezpłatnych badań można więc skorzystać także po raz trzeci. Jeśli minęło 12 miesięcy od poprzedniego badania, automatycznie otrzyma się skierowanie na trzecie badanie. I tym razem nie wypełnia się już ankiety.

Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, które przedłuża realizację programu pilotażowego do 30 kwietnia 2025 r. – w paragrafie 7b tego rozporządzenia napisano: „Świadczeniobiorca ma prawo do skorzystania po raz kolejny ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, pod warunkiem że od udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego programu po raz ostatni upłynęło co najmniej 12 miesięcy.”

Przypomnijmy jeszcze, że program ten jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 40 lat. Górnej granicy wieku tutaj nie ma. Żeby skorzystać po raz pierwszy z programu, należy wypełnić ankietę: albo online w IKP – Internetowym Koncie Pacjenta, albo w aplikacji mojeIKP. Ankietę możemy też wypełnić w placówce, która realizuje program. Po jej wypełnieniu otrzymujemy listę badań i wskazówki, jak się do nich przygotować. Otrzymujemy też e-skierowanie. Jego czterocyfrowy kod pomoże nam zapisać się na badania w placówce, którą wybierzemy.

– Dzięki programowi profilaktycznemu mamy możliwość wczesnej diagnostyki, wykrycia ewentualnej choroby i podjęcia leczenia już na wczesnym etapie – informuje rzeczniczka ZOW NFZ. – Możemy się przebadać w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, cukrzyca, zaburzenia w pracy wątroby i nerek, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia związane z ciśnieniem krwi.

Mężczyźni mogą wykonać PSA – badanie w kierunku raka prostaty. Udział w programie to także możliwość przeanalizowania swoich nawyków oraz stylu życia. Dowiemy się, jakie zmiany wprowadzić w swoim życiu, by lepiej służyły zdrowiu.

W naszym województwie program realizują 93 placówki. W części szczecińskiej województwa najwięcej wykonawców jest w Szczecinie (34), w Stargardzie (3), w Goleniowie (3); po 2 podmioty w Bezrzeczu, Choszcznie, Gryficach, Gryfinie, Nowogardzie i Świnoujściu. Po jednym w Mierzynie, Załomiu, Pyrzycach, Kamieniu Pomorskim, Dębnie i Barlinku. W części koszalińskiej: najwięcej podmiotów jest w Koszalinie (15), w Szczecinku (5), w Kołobrzegu (4), po 2 w Połczynie-Zdroju, Świdwinie i Wałczu; po jednym w Białogardzie; Drawsku Pomorskim; w Sławnie i Darłowie w powiecie sławieńskim; w Będzinie w powiecie koszalińskim.

Wykaz teleadresowy realizatorów programu publikowany jest na stronie internetowej ZOW (www.nfz-szczecin.pl/ w aktualnościach Dla Pacjenta). ©℗

