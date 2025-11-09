Dodatkowa komunikacja po meczu Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok

Fot. archiwum

W związku z organizacją meczu Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok w niedzielę 9 listopada o godz. 17.30 nastąpią zmiany funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Uruchomiona zostanie dodatkowa komunikacja.

Przystanki początkowe dla dodatkowej komunikacji autobusowej będą zlokalizowane na ul. Twardowskiego. Wszystkie przystanki autobusowe są przystankami „na żądanie”.

Dodatkowe linie funkcjonujące w dniu meczu:

Autobusy:

D31 kursująca na trasie: Twardowskiego - Turzyn Dworzec – Plac Kościuszki - Plac Zwycięstwa - Brama Portowa – Wyszyńskiego – Basen Górniczy – Hangarowa – Rondo Ułanów Podolskich – Wiosenna – Łubinowa – Osiedle Słoneczne – Rondo Reagana - Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe.

Odjazd o godzinie 19.30

D32 kursująca na trasie: Twardowskiego – Turzyn Dworzec – Plac Kościuszki - Plac Zwycięstwa - Brama Portowa – Wyszyńskiego – Basen Górniczy – Emilii Gierczak – Plac Słowiański – Jugosłowiańska – Dąbie Osiedle – SKM Trzebusz – Kniewska – Zakłady Drobiarskie – Lubczyńska – Załom Parkowa – Załom Kościół – SKM Załom (Kablowa) – Osiedle Kasztanowe.

Odjazd o godzinie 19.30

D33 kursująca na trasie: Twardowskiego – Witkiewicza – Poniatowskiego – Traugutta – Majdańskiego – Wszystkich Świętych – Przyjaciół Żołnierza – Obotrycka i dalej do Polic zgodnie z przebiegiem trasy linii 107.

Odjazd o godzinie 19.30

D34 kursująca na trasie: Twardowskiego - Turzyn Dworzec - Plac Kościuszki - Plac Zwycięstwa - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Basen Górniczy - Hangarowa - Rondo Ułanów Podolskich – Jasna - Jasna Osiedle - Lniana - Osiedle Słoneczne - Rondo Reagana - Kolorowych Domów - Osiedle Bukowe.

Odjazd o godzinie 19.30.

Tramwaje:

Po zakończonym meczu ok. godz. 19.30 dodatkowy skład wykona kurs na trasie: Karłowicza – Bohaterów Warszawy – Piastów – Pl. Szarych Szeregów – Pl. Grunwaldzki – Pl. Rodła – Stocznia Szczecińska – Ludowa – Gocław.

Godziny odjazdu mogą ulec zmianie. Odjazd dodatkowej komunikacji nastąpi na polecenie służb Nadzoru Ruchu ZDiTM.

