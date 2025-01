Doceniani i kochani. Dla babć i dziadków z okazji ich święta [GALERIA]

Dzieci z grupy „Mrówki” pod opieką Karoliny Śliwy przygotowują program artystyczny dla kochanych babć i dziadków. Fot. Dariusz Gorajski

Dzień Babci i Dziadka to jedno z najważniejszych wydarzeń w przedszkolnych kalendarzach. W szczecińskim przedszkolu „Plastusiowo", którym kieruje dyrektorka Monika Łasak, przygotowania do tej uroczystości trwają wiele tygodni. Jest ona nie tylko okazją do radosnych występów. - To święto, które przypomina, jak ważne są więzi międzypokoleniowe i jak wiele radości można czerpać z bycia razem.



– Dzień Babci i Dziadka to w naszym przedszkolu absolutnie wyjątkowe wydarzenie. Nie wyobrażamy sobie, by nie ugościć tych najważniejszych osób w życiu naszych przedszkolaków – mówi Monika Łasak. – To spotkania pełne uśmiechu, radości i ciepła. Dziadkowie są najlepszymi odbiorcami – wzruszają się każdym wierszykiem, tańcem czy piosenką wnuków.

Dyrektorka przyznaje, że dla wielu rodzin to moment pełen emocji: – Często podczas rozmów szukam podobieństw między rodzicami dzieci a dziadkami. To takie miłe chwile – patrzę komuś w oczy i od razu wiem: to tata Julki – opowiada z uśmiechem.

Przygotowanie takiego święta to nie lada wyzwanie.

– Do Dnia Babci i Dziadka przygotowujemy się od września. To nie tylko okolicznościowe wiersze i piosenki – dzieci prezentują, czego nauczyły się przez cały rok. Mamy tańce ludowe, świąteczne utwory, a nawet konkursy i zabawy, w które angażujemy dziadków – tłumaczy dyrektorka.

Ze względu na dużą liczbę gości wydarzenie jest dzielone na kilka dni.

– Bywa, że jedno dziecko ma aż sześcioro gości – babcie, dziadków, a nawet pradziadków. Z tego powodu planujemy uroczystości w mniejszych grupach, by każdy mógł się poczuć komfortowo – wyjaśnia Monika Łasak.

Święto to nie tylko występy – dzieci z dumą wręczają dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i drobne upominki.

– Najważniejsze jest jednak to, co płynie z serca: ciepło, życzliwość i radość, którą trudno wyrazić słowami. To czas, w którym każdy uśmiech wnuka sprawia, że dziadkowie czują się docenieni i kochani – podkreśla dyrektorka.

Zwraca też uwagę, że logistyka takiego wydarzenia bywa wymagająca:

– Mamy sześć grup i ograniczone miejsce, dlatego organizujemy uroczystości w różnych terminach. Po występach zapraszamy dziadków na wspólną zabawę i poczęstunek, co dodatkowo buduje rodzinną atmosferę.

Dzięki zaangażowaniu dzieci, nauczycieli i dyrekcji każde takie wydarzenie staje się niezapomnianym przeżyciem.©℗

(dg)