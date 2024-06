Do szpitala na Pomorzanach inną bramą. Od dziś zmiany w organizacji ruchu

Od dziś w związku z przebudową głównego wjazdu na teren szpitala duże zmiany organizacji ruchu. Fot. Dariusz Gorajski

W związku z przebudową głównego wjazdu (od ul. św. Józefa) na teren szpitala na szczecińskich Pomorzanach zmienia się organizacja ruchu samochodowego i pieszego w tym miejscu. Zmiany obowiązują od dzisiaj od godz. 8 do odwołania.

Zmiany wymusza inwestycja pn. „Przebudowa wjazdu głównego na terenie USK-2 wraz z montażem systemu identyfikacji pojazdów i pieszych”. Dotyczą one i kierowców, i pieszych.

Przy wjeździe do szpitala trzeba będzie się kierować 30 metrów na lewo od dotychczasowej bramy głównej przy ul. św. Józefa; wjazd bramą naprzeciwko budynku A (ginekologia); dalej prosto, jak prowadzi droga, przejazd obok budynku XVIII (stomatologia), mając go po swojej prawej stronie; po lewej mija się postój taksówek i dojeżdża do rozwidlenia dróg po przeciwnej stronie budynku J (okulistyka) i stamtąd, jak do tej pory, dalej na teren USK-2.

Wyjazd będzie następujący: przy budynku J (okulistyka) dojazd do budynku XV (Zakład Anatomii Prawidłowej) i skręt w prawo (jak na parking); dalej na wprost, mijając po prawej stronie budynki warsztatów; dalej jak prowadzi droga, i na tyłach budynku D będzie dojazd do bramy wyjazdowej, wychodzącej (po lewej stronie), na ul. Grudziądzką.

- Innych możliwości wjazdu i wyjazdu ze szpitala nie będzie - zaznacza Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala. - Prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na znaki drogowe.

Piesi, w tej zmienionej organizacji, wchodzą na teren szpitala furtką od ul. Grudziądzkiej (po prawej stronie dotychczasowego wejścia przy szlabanie od ul. św. Józefa), okrążają budynek D, mając go po swojej lewej stronie, przechodzą przez mały parking obok budynku C i wychodzą na skrzyżowanie dróg/ chodników obok budynku J (okulistyka).

Wyjście następuje taką samą trasą, w odwrotną stronę.

W związku ze zmianą organizacji ruchu obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania samochodów w wymienionych ciągach komunikacyjnych, na zakrętach, wzdłuż budynku A, wzdłuż budynku XV przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i na chodnikach. Jest to konieczne, by zapewnić bezpieczne poruszanie się transportu wewnętrznego i służb ratowniczych na terenie USK-2.

Informacje o zmianie organizacji ruchu mają być oznaczone właściwymi znakami drogowymi.

- Przypominamy także, że na terenie USK-2 obowiązuje strefa zamieszkania - dodaje rzeczniczka.

Dzięki tej inwestycji powstaną warunki do bezpiecznego i sprawnego wjazdu oraz wyjazdu przy bramie głównej. Służby ratownicze będą mogły bezkolizyjnie, z całkowitym pierwszeństwem, wjeżdżać i wyjeżdżać ze szpitala. Powstaną dwa bezpieczne, niezależne pasy ruchu, oddzielone wysepką.

Informacja o zmianach opublikowana została także na stronie internetowej www.usk2.szczecin.pl na ruchomych banerach.

(k)