Do SPPK trafią „elektryki”. Będą jeździć między Policami a Szczecinem

Tabor SPPK wzbogaci się o pięć w pełni elektrycznych autobusów.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (SPPK) zrealizuje projekt modernizacji taboru o wartości ponad 21 mln zł. Zakłada on wprowadzenie do eksploatacji autobusów w pełni elektrycznych.

Inwestycja obejmuje zakup pięciu niskopodłogowych pojazdów: czterech autobusów przegubowych o długości 18 metrów oraz jednego pojazdu 12-metrowego. Nowy tabor, z łącznie 535 miejscami, ma obsługiwać pasażerów na trasach łączących Police ze Szczecinem.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest budowa infrastruktury zasilającej na terenie zajezdni w Policach. Projekt przewiduje przebudowę rozdzielni SN-15kV w stacji transformatorowej, wykonanie przyłączy elektroenergetycznych oraz zakup mobilnych ładowarek. Jak zaznaczył burmistrz Polic, Krystian Kowalewski, stworzenie zaplecza technicznego jest priorytetem dla trwałości zmian w komunikacji.

- To nie sztuka kupić sam autobus, ale trzeba mieć całą tę infrastrukturę, która umożliwia korzystanie z tych autobusów, i to tak naprawdę jest klucz całego projektu – podkreślił podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu m.in. tej umowy na dofinansowanie. Dodał również, że przygotowanie bazy ułatwi i obniży koszty przyszłych zakupów taboru elektrycznego.

Dla SPPK inwestycja oznacza przejście z napędów spalinowych i hybrydowych na technologię zeroemisyjną. Prezes spółki, Jakub Pisański, wskazał na przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy systemów ładowania.

- To też poważny, istotny krok, zmiana technologii napędowej - mówił. - Będziemy przebudowywali trafostacje. Będziemy kupowali mobilne ładowarki, z których będą zasilane autobusy.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dofinansowanie pokryje 85 procent kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę ok. 14,5 mln zł. Według harmonogramu realizacja projektu rozpocznie się 2 marca 2026 roku i potrwa do końca listopada 2027 roku. Docelowo nowe autobusy mają zostać zintegrowane z systemem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, tworząc spójny układ komunikacyjny w regionie.©℗

