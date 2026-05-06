Do sklepu jak po swoje. Kradła, aż wpadła

Fot. Ilustracyjne/Sylwia DUDEK

42-letnia kobieta odpowie za kradzież sklepową. Jej łupem padły artykuły spożywcze, słodycze, kosmetyki i zabawki. Straty oszacowano na kwotę ponad 2600 złotych.

REKLAMA

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku zatrzymali 42-letnią mieszkankę powiatu drawskiego podejrzaną o kradzież sklepową w jednym ze sklepów na terenie Szczecinka. Kobieta została rozpoznania przez pracownika sklepu w rejonie dworca kolejowego, który szybko powiadomił funkcjonariuszy. We wskazanym miejscu policjanci zastali mieszkankę sąsiedniego powiatu, która miała przy sobie trzy torby wypełnione różnego rodzaju artykułami spożywczymi, przemysłowymi oraz zabawkami pochodzącymi z kradzieży.

– Policjanci dotarli do monitoringu, który zarejestrował kobietę, która najpierw wkłada artykuły z półek sklepowych do torby, a następnie wychodzi ze sklepu, nie płacąc za towar. Sklep oszacował straty na kwotę 865 zł. Łupem kobiety padły artykuły spożywcze, kosmetyki i zabawki. Mundurowi zatrzymali kobietę i doprowadzili ją do jednostki, gdzie przedstawiony został jej zarzut kradzież zagrożony karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności – informuje asp. szt. Anna Matys

oficer prasowy KPP w Szczecinku. – W wyniku dalszych czynności policjanci ustalili, że tego samego dnia kobieta odwiedziła jeszcze inny sklep na terenie miasta, gdzie również dokonała kradzieży różnego rodzaju artykułów m.in. kosmetyków i zabawek. W tym przypadku sklep oszacował straty na kwotę ponad 1700 zł.

42-latka usłyszała już pierwszy z zarzutów dotyczących kradzieży. Towar, który został odzyskany przez mundurowych, wrócił już na półki sklepowe. Za to przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

(reg)

REKLAMA