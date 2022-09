Do Libanu wyleci VI zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL. Wrócą za pół roku

Na Rynku Staromiejskim w Stargardzie pożegnano dziś żołnierzy VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL. Część z nich wylatuje do Libanu już 4 września.

Na płycie rynku w Stargardzie zebrali się dziś żołnierze z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi oraz przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, władz samorządowych oraz mieszkańcy. Po złożeniu meldunku dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, podniesieniu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego, odczytano rozkaz szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego o skierowaniu polskiego kontyngentu w rejon misji. Przez ostatnie pół roku polscy, a także węgierscy żołnierze, tworzący VI zmianę PKW UNIFIL, szkolili się i przygotowywali do tego zadania.

- To ostatni moment kiedy są w takim składzie – mówił dziś w Stargardzie gen. Roman Łytkowski, dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej. – Lada chwila część z nich wyleci do Libanu, kolejni z końcem września. Będzie to cennym doświadczeniem dla naszych żołnierzy, ale przede wszystkim ta misja wzmocni bezpieczeństwo w niestabilnym rejonie Bliskiego Wschodu. Dla niektórych żołnierzy to kolejna w ich służbie misja poza granicami kraju.

- Byłem w Libanie już dwa razy, w 2001 i 2005 roku – mówi – kpt. Krzysztof Szadziński z Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. - Jestem ciekaw jak ten kraj zmienił się przez te 17 lat.

Wśród uczestników misji w Libanie są też kobiety.

- Jadę pierwszy raz – mówi st. szer. Magdalena Dec , która służy w 102 Batalionie Ochrony w Bielkowie. - Rodzina ciężko przyjęła moją decyzję, narzeczony też. Ale chcę jechać, dla mnie to nowe doświadczenie. I jestem żołnierzem, a to do czegoś zobowiązuje.

Impreza na Rynku zakończyła się odśpiewaniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i defiladą pododdziałów.

Żołnierze wrócą z misji za pół roku. Będzie to ostatnia misja PKW Liban.

(w)