W godzinach popołudniowych pierwsi Ukraińcy dotarli do Białogardu.

- Niemal z godziny na godzinę przyjęliśmy uchodźców ukraińskich, zapewniając im tymczasowy kwaterunek w hali liceum. Bardzo szybkie i sprawne działanie Starostwa Powiatowego, PCPR, Straży Pożarnej, Policji oraz WOPR Powiatu Białogardzkiego. Wszyscy obywatele Ukrainy zostali zaopiekowani, zaopatrzeni w najpotrzebniejsze środki, żywność – relacjonował na gorąco starosta powiatu białogardzkiego P. Pakuszto.

Choć w dużym skupisku, jakie panuje w hali sportowej, dzisiejsza noc będzie dla uchodźców przybyłych do Białogardu pierwszą od wielu dni spokojną.

Wcześniejsza informacja:

W kierunku Białogardu jadą ukraińscy uchodźcy. Władze powiatu zostały poinformowane o tym dosłownie w ostatniej chwili. Na ich przyjazd czeka starosta białogardzki Piotr Pakuszto, który mówi o pełnej mobilizacji.

- Jeszcze dziś przyjmiemy 100 uchodźców z Ukrainy. Są w drodze do nas. To wiadomość z ostatniej chwili, którą przekazał Zbigniew Bogucki - wojewoda zachodniopomorski. Działamy na pełnych obrotach – informuje starosta.

Uchodźcy, wśród których dominują kobiety i dzieci, zostaną zakwaterowani w hali białogardzkiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X.

- To, co udało się zebrać podczas zbiórek w naszych szkołach, jako dar dla Ukrainy, zostanie od razu rozdysponowane dla uchodźców – zapewnia P. Pakuszto dodając, że organizowany jest również wolontariat. Osoby chętne do niesienia pomocy mogą zgłaszać się telefonując na numer 793 323 091.

