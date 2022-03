Z Ukrainy przyjeżdżają już tylko kobiety i dzieci. Wolontariusze ruszają na pomoc

To już nie pojedyncze osoby czy całe rodziny - we wtorek (1 marca) po godzinie 9 na szczeciński dworzec wjechał kolejny pociąg z Przemyśla, a w nim kilkadziesiąt osób. Tym razem to już wyłącznie kobiety i chłopcy, których nie objęła mobilizacja. Na wszystkich czekały rodziny. Jak co dzień czekali też wolontariusze z kanapkami, przekąskami i maskotkami dla dzieci.

- Czekam na rodzinę z Dnipra, mam przed dworcem samochód - mówi mieszkająca w Szczecinie Ludmiła. - Ale jedzie z nimi babcia, która ma 86 lat i ledwo się porusza nawet o lasce. Nie wiem, jak sobie poradzimy.

Dla wolontariuszy skupionych wokół grupy Refugees Szczecin (w sumie w pełnej gotowości jest ich ok. 700) nie był to żaden problem. Nie tylko pomogli w transporcie seniorki do samochodu - zajęli się też bagażami i zadbali o bezpieczny odjazd.

- Mamy wszystko, teraz jest już dobrze - mówi 10-letnia Małanka, tuląc pluszowego misia i pijąc spokojnie soczek

- Ale na Ukrainie jest strasznie - dodaje jej mama. - Po drodze widzieliśmy porzucone bagaże i samochody. Nam pomogli dobrzy ludzie, nawet nie wiem, ilu ich było. Z domu uciekliśmy 26 lutego.

ToT