Środa, 08 października 2025 r. 
Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Granica, która łączy

Data publikacji: 08 października 2025 r. 06:36
Ostatnia aktualizacja: 08 października 2025 r. 06:36
Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Granica, która łączy
 

„Granica, która łączy – wspólny rozwój po obu stronach Odry” - tak brzmi hasło tegorocznych Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wydarzenie to forum dialogu i wymiany doświadczeń na Pograniczu. Kulminacyjne punkty imprezy odbędą się dzisiaj, 8 października.

Tegoroczne motto pokazuje, że granica między Polską a Niemcami nie musi dzielić, a wręcz przeciwnie - może inspirować do wspólnych działań i rozwoju społecznego. Wydarzenie to także okazja, by spojrzeć na inne wyzwania – transport, edukację czy kulturę – i razem działać nad ich rozwiązaniem.

- To nie tylko przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, ale także okazja do spotkań ludzi, których łączy wspólna odpowiedzialność za rozwój naszych miast, regionów i społeczności. To ważne, bo właśnie podczas takich wydarzeń możemy budować przyszłość, która nie zna podziałów – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

W programie znalazły się panele dyskusyjne poświęcone aktualnym trendom, wyzwaniom i dobrym praktykom w turystyce przygranicznej, a także wystąpienia dotyczące działań i doświadczeń spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia i partnerów ze strony niemieckiej oraz wspólnych projektów. Wystąpienia odbędą się podczas rejsu po Odrze oraz w Starej Rzeźni.

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej to cykliczne święto współpracy transgranicznej, które począwszy od 2016 roku łączy administrację samorządową, biznes, organizacje pozarządowe, środowiska naukowe i kulturalne po obu stronach Odry. W przestrzeni regionalnej wydarzenie to pełni funkcję inicjowania konkretnych projektów — od wymiany kulturalnej, przez edukację, po projekty inwestycyjne i współpracę w ramach programów unijnych. (K)

 

