Dni Stargardu 2023. Dwa weekendy zabawy

Na scenie przy amfiteatrze wystąpią: Fisz Emade Tworzywo, Kult i duet KARAŚ/ROGUCKI. W sobotę posłuchamy Rubensa, Mery Spolsky oraz Kayah. SF ’23 zamkną w niedzielę (25.06) Patrycja Markowska i Sylwia Grzeszczak (na zdjęciu). Fot. Ryszard PAKIESER

Przez dwa najbliższe weekendy w Stargardzie będzie dużo atrakcji dla mieszkańców. Okazją jest święto miasta. W bogatym programie każdy powinien znaleźć coś interesującego. Będą koncerty, mnóstwo sportowych imprez, wydarzenia związane z historią Stargardu.

Pierwszym akcentem tegorocznych Dni Stargardu będzie koncert z okazji 40. urodzin Stargardzkiego Centrum Kultury. Zaplanowano go na 16 czerwca na godz. 19 w Teatrze Letnim.

– Z okazji 40-lecia zapraszamy na koncert z piosenkami z repertuaru gwiazd goszczących w Stargardzie – zaprasza Maciej Dura-Pomarański, rzecznik prasowy SCK. – Usłyszymy wyjątkowe utwory począwszy od lat 80. ubiegłego wieku. Co nas czeka? Muzyczna historia Stargardzkiego Centrum Kultury w wykonaniu niezwykłych, wielopokoleniowych artystów związanych ze Stargardzkim Centrum Kultury. A do tego niezliczona ilość anegdot, ciekawostek i… smaczków. Jeden z nich to jednorazowa reaktywacja „Gazety Stargardzkiej” z… niespodziankami.

Koncert zakończy się dyskoteką pod gołym niebem.

Od 16 do 18 czerwca fani aktywności fizycznej będą mogli brać udział w wielu imprezach sportowych, które będą się odbywać w różnych miejscach.

– Jednym z głównych punktów programu będzie piątkowy piłkarski turniej dla dzieci organizowany przez klub Błękitni Stargard – informuje Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard, organizator Dni Stargardu na Sportowo. – Będziecie mogli wziąć też udział w biegach, rajdzie rowerowym, zawodach lekkoatletycznych i nawet uczestniczyć w słynnym Marcin Gortat Camp!

Szczegółowy program imprez sportowych można znaleźć na stronie OSiR Stargard.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie z okazji święta miasta organizuje 18 czerwca Stargardzki Korowód Dziejów, a 24 i 25 czerwca – festyn historyczny „W krainie Gryfa”.

– Doświadczycie m.in. „żywej” historii, poczujecie klimat obozowisk, przyjrzycie się hucznym potyczkom – zapraszają do udziału muzealnicy.

W piątek 23 czerwca wystartuje ponadto Stargard Festiwal ’23. Na scenie przy amfiteatrze wystąpią: Fisz Emade Tworzywo, Kult i duet KARAŚ/ROGUCKI. W sobotę posłuchamy Rubensa, Mery Spolsky oraz Kayah. SF ’23 zamkną w niedzielę (25.06) Patrycja Markowska i Sylwia Grzeszczak.

– Cały czas można kupować bilety na ten festiwal – zaprasza SCK. – Są dostępne online albo w kasie kina SCK. Posiadacze Stargardzkiej Karty Mieszkańca za wstęp na każdy dzień koncertowy zapłacą 1 zł. Pozostali 60 zł.

Dodatkowo kino Stargardzkiego Centrum Kultury zaprasza na filmy za 1 zł. Również za złotówkę będą wszystkie atrakcje AquaStar. W dwa świąteczne weekendy będzie też darmowa komunikacja miejska.

(w)