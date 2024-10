Dni pamięci i zadumy. „Znicz": pomoc, wsparcie i opłaty

Dni refleksji, pamięci, zadumy, ale też okazja do zdobycia funduszy na wsparcie najbardziej potrzebujących. We Wszystkich Świętych na Cmentarzu Centralnym o uwagę i hojność szczecinian będą zabiegali kwestorzy różnych organizacji charytatywnych. Fot. archiwum/Elżbieta KUBOWSKA

Przed nami szczególny czas przygotowań przed Świętem Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz Dniem Zadusznym (2 listopada). Warto pamiętać, na jaką pomoc możemy liczyć w tym okresie ze strony nie tylko miejskich służb. Trzeba też mieć na uwadze, że cmentarne bramy będą otwarte dłużej dla ludzi, a zamknięte dla samochodów.

Już od weekendu (26-27 października) rejon szczecińskich nekropolii jest patrolowany przez służby, w tym straż miejską. To w ramach policyjnej akcji „Znicz”, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno w rejonie, jak i na terenach komunalnych cmentarzy.

„Znicz” dla bezpieczeństwa

W skrzydle wschodnim Bramy Głównej już od niedzieli (27 października) funkcjonuje tzw. wysunięte stanowisko dowodzenia policji, które ma za zadanie umożliwić szybkie reagowanie i skuteczniejsze działania prewencyjne dla zminimalizowania zagrożenia przestępczością oraz usprawnienie ruchu pieszego i kołowego w rejonie Cmentarza Centralnego.

– Obchody Dnia Wszystkich Świętych oraz Święta Zmarłych zawsze obfitują zwiększonym natężeniem ruchu drogowego na terenie całego miasta – zwraca uwagę st. insp. Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa straży miejskiej w Szczecinie. – W tym okresie duże zagrożenie stanowi wzmożony ruch pieszych na drogach dojazdowych do cmentarzy oraz bezpośrednio w ich rejonie, także w okolicach dworca kolejowego. Ponadto rejony te są narażone na zwiększoną aktywność złodziei, tzw. kieszonkowców. Także występują kradzieże oraz włamania do samochodów i inne potencjalne wykroczenia oraz przestępstwa.

Dla pamięci – nie dla samochodów

Jeszcze w czwartek (31 października) szczecińskie nekropolie będą otwarte w godz. 7-21. Natomiast już 1 listopada będą dostępne aż do godz. 2 w nocy Dnia Zadusznego. Aby znów zostać otwarte – 2 i 3 listopada – do godz. 21. Natomiast 4 listopada na szczecińskich cmentarzach zacznie obowiązywać tzw. okres zimowy. Co oznacza, że bramy nekropolii będą otwarte w godz. 7-18.

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych i wzmożonym ruchem pieszych, Zakład Usług Komunalnych wprowadza tradycyjne ograniczenia wjazdu na teren największej szczecińskiej nekropolii. To oznacza, że już w najbliższą środę i czwartek (30 i 31 października) wjazd samochodem dla posiadaczy karnetów zostanie zamknięty. Przez kolejne dni – 1-3 listopada – teren największej szczecińskiej nekropoli będzie wolny od samochodów, a roczne karnety wjazdu stracą ważność. Od tej zasady będzie jeden wyjątek – administracja umożliwi wjazd na Cmentarz Centralny samochodom do konduktu pogrzebowego (maksymalnie 5 pojazdów, wyłącznie w dniach 30-31 października).

Cena (nie)pamięci

Równolegle, czyli od 29 października (wtorek), zostaną otwarte przycmentarne punkty handlowe. Tradycyjnie, to przy Cmentarzu Centralnym będzie ich najwięcej – aż 112: 72 od strony ul. Ku Słońcu, a 40 – od ul. Mieszka I. Przy pozostałych szczecińskich nekropoliach będzie ich znacznie mniej: w Dąbiu – 13, w Zdrojach – 6, a po zaledwie jednym w Wielgowie oraz przy ul. Bronowickiej (Cmentarz Zachodni).

Przed Wszystkimi Świętymi wszelką pomocą odwiedzającym Cmentarz Centralny będą służyć pracownicy administracji największej szczecińskiej nekropolii – Wydziału Usług Cmentarnych ZUK (w dni powszednie, w godz. 7-14). Pomogą, gdy zawiedzie elektroniczne wyszukiwanie grobów. Wesprą, jeśli w nagłym wypadku koniecznością okaże się wezwanie pomocy medycznej. Będą również przyjmowali opłaty prolongacyjne, czyli za udostępnienie miejsca pochówku na kolejnych 20 lat.

Przypomnijmy: opłata za przedłużenie dzierżawy miejsca pojedynczego na Cmentarzu Centralnym wynosi 1 tys. zł, a na pozostałych cmentarzach – 800 zł. Prolongacja miejsca rodzinnego w pionie (głębinowe) na terenie największej szczecińskiej nekropolii kosztuje 1,45 tys. zł, gdy na pozostałych cmentarzach – 1,2 tys. zł. Odpowiednio różnią się także opłaty za miejsca rodzinne w poziomie: na Cmentarzu Centralnym 2,1 tys. zł, a na pozostałych cmentarzach 1,6 tys. zł.

Warto pamiętać, że zgodnie z regulaminem Cmentarza Centralnego oraz pozostałych szczecińskich nekropolii komunalnych, „administrator cmentarza nie ma obowiązku informowania o upływie terminu, na który uiszczono opłatę”. Natomiast „w przypadku nieuiszczenia opłaty prolongacyjnej miejsce pochówku przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza i może zostać użyte do ponownego chowania zwłok”. Co więcej, nagrobek oraz inne elementy nieopłaconego grobu podlegają likwidacji. To proces przykry i nieodwracalny. Właśnie wieloletnie opóźnienie w dokonaniu opłaty prolongacyjnej jest przyczyną „znikania” mogił z terenów komunalnych nekropolii Szczecina.

Zbiórki i kwesty

Czas pamięci o tych, co odeszli będzie również okazją do zabiegania o uwagę i hojność szczecinian – dla zdobycia środków na wsparcie osób w największej potrzebie. Mowa o kwestorach, których – głównie jednego szczególnego dnia, 1 listopada – będzie można spotkać na Cmentarzu Centralnym. Kwestę będą prowadzili przedstawiciele Komitetu Opieki nad Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Natomiast zbiórki publiczne zapowiedzieli społecznicy trzech fundacji: Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, „Dom Hospicyjny – Hospicjum św. Jana Ewangelisty” oraz „Podaj Serce”. Przedstawicieli tej ostatniej na cmentarnych alejach można będzie spotkać do 3 listopada.

Pojawienie się jakichkolwiek innych kwestorów powinno wzbudzić uzasadnione podejrzenie. W takiej sytuacji należy zaalarmować cmentarną ochronę lub administrację, straż miejską lub policję.

Wystawa i msze

Z myślą o odwiedzających Cmentarz Centralny zostanie otwarta wystawa fotograficzna pt. „Polski Cmentarz w Montmorency k. Paryża”, której autorem jest Artur Mania. Fotogramy będą eksponowane pod filarami Bramy Głównej w dniach od 31 października do 3 listopada.

Natomiast w Kaplicy Głównej 1 listopada będą się odbywały msze święte – w godz. 9, 12 oraz 15. Po tej w samo południe odbędzie się procesja modlitewna do dwunastu stacji na Cmentarzu Centralnym. Także w Dzień Wszystkich Świętych msza odbędzie się na Cmentarzu Zachodnim – w kaplicy o godz. 12. Jednak tylko na Cmentarzu Centralnym msza odbędzie się również w Dzień Zaduszny (2 listopada). Rozpocznie się o godz. 15, a tuż po niej przewidziano procesję do grobowca kapłańskiego na kwaterze 24a. ©℗

Arleta NALEWAJKO