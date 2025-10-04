Długo poczekaliśmy na listę nazwisk członków rad osiedla

Wybory do rad osiedli w Szczecinie odbyły się w minioną niedzielę.

Miejska Komisja Wyborcza, która miała ostatecznie zatwierdzić nazwiska osób, które w niedzielę dostały się do rad osiedla w Szczecinie, zebrała się w czwartek. Późno.

W czerwcu tego roku nowego prezydenta RP ogłoszono dzień po wyborach, na oficjalne wyniki wyborów samorządowych w kwietniu 2024 roku czekaliśmy do wtorku, a na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w czerwcu 2023 - do środy.

Tymczasem do czwartku do południa listy nowych radnych osiedlowych jeszcze nie było. Michał Wójtowicz z Konfederacji takie opóźnienie nazwał "blamażem". Na pewno nazwiska swoich przedstawicieli chcieliby jak najszybciej poznać wyborcy, zwłaszcza że miasto tak ich namawiało do udziału w niedzielnym głosowaniu.

Miejska Komisja Wyborcza (jej przewodniczącą jest Urszula Pańka z KO) zwołała posiedzenie na czwartek na g. 13.

- Komisji zależało, żeby podczas jednego posiedzenia rozpatrzyć protesty wyborcze oraz zatwierdzić wyniki - informuje Rafał Miszczuk, dyrektor Biura Rady Miasta.

Jeden z protestów dotyczył źle podanej frekwencji, drugi niedostatecznej promocji wyborów. Pojawił się też problem w radzie osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce.

- Nastąpiła pomyłka w kolejności nazwisk - poinformował Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości, jeden z członków komisji.

Gdy zamykaliśmy ten numer "Kuriera" w czwartek, listy nowych radnych osiedlowych jeszcze nie było. Ale miała się pojawić tego dnia.

W niedzielnych wyborach obowiązywał pięcioprocentowy próg wyborczy. Trzeba go było przekroczyć, aby rada powstała.

W dziewięciu przypadkach - na 37 - nie udało się przekroczyć progu. Rad nie będzie w Zdrojach, na Pomorzanach, na Gumieńcach, na Turzynie, w Śródmieście Zachód, Centrum, Śródmieście Północ, na Niebuszewie i na Żelechowej.

W wyborach zagłosowało 6,34 proc. mieszkańców Szczecina. Najwięcej na Głębokim-Pilchowie (31,32 proc).

Prof. Maciej Kowalewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, wyjaśniał w rozmowie z "Kurierem", że frekwencja w niedzielnych wyborach nie odbiegała znacząco od frekwencji w analogicznych głosowaniach w miastach takich jak Gdańsk czy Wrocław. ©℗

(as)