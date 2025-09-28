Frekwencja w wyborach niska, ale wciąż możemy ją zwiększyć

Do g. 15 frekwencja w wyborach do szczecińskich rad osiedli była niska - i wyniosła średnio 3, 53 proc. To informacja z Biura Rady Miasta Szczecin.

Największą frekwencję odnotowano na Głębokim - Pilchowie (15, 67 proc.), na Międzyodrzu - Wyspie Puckiej (14,79 proc.) i Wielgowie - Sławocieszu - Zdunowie (11,48 proc.).

Kiepsko sytuacja wygląda m.in. na Niebuszewie (1, 82 proc.), w Centrum (1, 56 proc.), na Turzynie (1,89 proc.).

Pamiętajmy, że aby rada osiedla powstała, musi na nią zagłosować co najmniej 5 proc. uprawnionych mieszkańców.

Na udanie się do lokali wyborczych mamy czas do g. 20.

(as)