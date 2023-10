Dla schroniskowych psiaków i kociaków. Pomoc na cztery łapy

„Pomoc na cztery łapy” – pod tym hasłem kryje się nietypowa, bo tekstylna, akcja wsparcia szczecińskiego schroniska. Przez dwa dni z podarowanych ubrań, pościeli, ręczników i np. koców będą szyte w CH „Omni” (dawne „Atrium” przy ul. Mieszka I) legowiska dla bezdomniaków. Fot. Arleta NALEWAJKO

Wprawdzie jeszcze nie na kanapie, ale będą mogły się wysypiać na puchatych – kolorowych, miękkich i ciepłych – legowiskach. Każdy może pomóc w stworzeniu właśnie takiej namiastki domu czworonożnym rezydentom szczecińskiego przytuliska. Dlatego wszystkie ręce na pokład: przejrzyjcie szafy, zbierzcie niepotrzebne tekstylia i przynieście je do Centrum Handlowego „Omni” (ul. Mieszka I), gdzie w najbliższy piątek oraz sobotę będzie się odbywała „Pomoc na cztery łapy”.

Centrum Handlowe u zbiegu ulic Mieszka I oraz Milczańskiej kilka miesięcy temu zmieniło właściciela. Choć z zewnątrz jeszcze nic na to nie wskazuje, a nad jego wejściami wciąż widnieje napis „Atrium”, to formalnie zmieniło nazwę na „Omni”. To właśnie w jego wnętrzu, a tuż przy sklepie Tk Maxx, odbędzie się charytatywna – dwudniowa (20-21 października) – akcja pod hasłem. „Pomoc na cztery łapy”.

Będzie dość nietypowa, bo tekstylna. W godz. 11-19 będzie można przynosić niepotrzebne, ale czyste koce, poszewki na pościel, ręczniki, swetry, T-shirty i np. spodnie, z których krawcowe – na miejscu i na bieżąco – będą szyły kocie oraz psie legowiska: według wzorów i wymiarów wskazanych przez schronisko.

Zarówno w piątek, jak i sobotę darczyńcy będą nagradzani drobnymi upominkami: małymi poduszkami, kubkami oraz torbami z reklamowymi nadrukami. Jednak ich liczba będzie ograniczona, więc warto będzie się pospieszyć z przekazywaniem wsparcia dla podopiecznych schroniska. Tym bardziej że w trakcie trwania akcji będzie dla nich zbierana również sucha i mokra karma oraz akcesoria: od zabawek po smycze i szelki.

Kulminacyjnym dniem akcji na rzecz schroniska będzie sobota (21 października). To wówczas w holu CH „Omni” staną stoiska ze wszystkim, co może się przydać w opiece nad pupilami: od akcesoriów i karm po usługi groomerskie (myjnia dla zwierząt – przyp. aut.). Natomiast przez dwa dni „Pomocy na cztery łapy” na odwiedzających centrum handlowe będzie czekała ścianka ze zdjęciami schroniskowych adopciaków. Może dzięki niej któryś z podopiecznych schroniska – psiaków czy kociaków – znajdzie prawdziwy dom i kochającą rodzinę.

Zaproszenie do udziału w akcji „Pomoc na cztery łapy” jest otwarte dla wszystkich – nie tylko szczecińskich – zwierzolubów. ©℗

A. NALEWAJKO