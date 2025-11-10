Wielkie świętowanie nad morzem

Na stacji w Rewalu do pociągu wsiądzie marszałek Józef Piłsudski we własnej osobie w towarzystwie Ojców Polskiej Niepodległości – odegranych przez członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa. Fot. Maciej ŁOZDOWSKI

Patriotycznie w gminie Rewal

Starosta Powiatu Gryfickiego – Ryszard Chmielowicz oraz Wójt Gminy Rewal – Konstanty Tomasz Oświęcimski zapraszają 11 listopada 2025 r. do udziału w powiatowo-gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczną się o g. 11 w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela w Pobierowie (ul. Lubelska 1), gdzie zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Odbędzie się też koncert pieśni patriotycznych w wyk. chóru Amber Singers oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobierowie.

Punktem kulminacyjnym obchodów Święta Niepodległości będzie odsłonięcie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, autorstwa Stanisława Motyki. Przed oficjalnym odsłonięciem pomnika jednego z Ojców Polskiej Niepodległości, w 107. rocznicę odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości odśpiewany zostanie Mazurek Dąbrowskiego. Ceremonię uświetni wojskowa asysta honorowa z 36. Mrzeżyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.

Uczestnicy wydarzenia przemaszerują ul. Moniuszki na plac przed Centrum Ratownictwa w Pobierowie (ul. Zgody 7), gdzie rozpocznie się Piknik Patriotyczny. Na scenie wystąpi Ania i Tomek Trust, a także młodzieżowy zespół wokalny Dreamings Kids. Prelekcje i pokaz historyczny pt. „Ojcowie Niepodległości” przedstawi Grupa Rekonstrukcji Historycznej Nałęcz. W trakcie pikniku odbędzie się także konkurs wiedzy z nagrodami. Uczestnicy pikniku w Pobierowie będą mogli również skosztować świątecznych rogali i regionalnych przysmaków, przygotowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką z Pobierowa, Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pobierowie, Stowarzyszenie Nasz Śliwin oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowie.

W czasie Pikniku patriotycznego będzie można przyłączyć się do akcji, zainicjowanej przez znaną żeglarkę i dziennikarkę śp. Mirę Urbaniak oraz Ligę Morską i Rzeczną, która ma na celu wspólne odśpiewanie „Hymnu do Bałtyku” w różnych miejscach na całym świecie.

Wielkim orędownikiem dostępu Polski do morza – Polski morskiej, był Ignacy Jan Paderewski, którego pomnik staje w Pobierowie. Utwór Hymn do Bałtyku powstał pod wpływem marzeń o wolnej Polsce z dostępem do morza. Stał się hymnem polskiej floty oraz Stowarzyszenia Liga Morska i Rzeczna utworzonego 1 października 1918 roku. Pieśń tę napisał Feliks Nowowiejski, kompozytor słynnej Roty Marii Konopnickiej. Autorem słów jest Stanisław Rybka ps. Myrius. Gmina Rewal, nierozerwalnie złączona morzem, złoży hołd wszystkim tym, którzy walczyli o Polskie Morze. Na uczestników spotkania będą czekały śpiewniki.

Jak co roku Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza na świąteczne przejazdy Pociągiem do Niepodległej. Przystrojony w godło państwowe i biało-czerwone flagi odjedzie ze stacji Trzęsacz o g. 10. Na stacji w Rewalu do pociągu wsiądzie marszałek Józef Piłsudski we własnej osobie w towarzystwie Ojców Polskiej Niepodległości – odegranych przez członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa. Podczas dwóch pierwszych kursów pociągu pasażerowie, którzy zakupią bilet przejazdowy otrzymają biało-czerwoną chorągiewkę oraz bon z niespodzianką. Po przyjeździe pociągu do Pogorzelicy, na stacji będzie można wziąć udział w zaimprowizowanym happeningu z udziałem grupy rekonstrukcyjnej i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z Ojcami Polskiej Niepodległości.

Po przyjeździe pociągu do Rewala odbędzie się krótka prelekcja historyczna, a po niej uczestnicy będą mogli odwiedzić wystawę o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, obejrzeć w kinie dworcowym film dokumentalny pt. „Niepodległość”, a także upiec sobie kiełbaskę w ognisku.

Świnoujście – będzie się działo!

Na obchody Narodowego Święta Niepodległości Świnoujście przygotowało bogaty program. Uroczystości rozpoczną się o g. 10.30 w parafii wojskowej pw. bł. ks. komandora podporucznika Władysława Miegonia. Podczas mszy świętej mieszkańcy miasta, żołnierze i harcerze będą modlić się w intencji Ojczyzny. O 11.30, z kościoła wyruszy Patriotyczny Marsz ku Niepodległej – barwny pochód ulicami miasta, w którym wezmą udział mieszkańcy, uczniowie, organizacje społeczne i służby mundurowe. O g. 12 na Placu Słowiańskim odbędą się główne uroczystości miejskie z ceremoniałem wojskowym.

W programie znajdą się wystąpienie Prezydent Miasta Joanny Agatowskiej, uroczysta sesja Rady Miasta, Apel Poległych oraz salwa honorowa. Tradycyjnie złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem „Bohaterom walk o niepodległość Rzeczypospolitej”. To moment, w którym mieszkańcy mogą wspólnie oddać hołd tym, którzy walczyli o wolność Polski i przypomnieć sobie, że niepodległość to wartość, o którą warto dbać każdego dnia. Tegoroczne obchody będą też okazją do spotkania z historią w dosłownym sensie.

W Muzeum Rybołówstwa Morskiego od g. 9 będzie można zobaczyć wyjątkową ekspozycję – pamiątki po Ignacym Janie Paderewskim, wybitnym pianiście, polityku i współtwórcy niepodległej Polski. Na wystawie znajdą się przedmioty codziennego użytku, pieczęcie oraz dokumenty związane z jego działalnością. O 13:30 emocje przeniosą się na teren Basenu Północnego i polany piknikowej przy ul. Jachtowej, gdzie rozpocznie się Piknik Kawaleryjski z okazji Święta Niepodległości. Na uczestników czeka pokaz konny w wykonaniu Lubuskiego Oddziału Kawalerii w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Jeździeckiego Klubu Sportowego „Czarna Podkowa Gródek”, który pielęgnuje tradycje 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Dwadzieścia koni, galop, prezentacja broni i wojskowej dyscypliny – to widowisko z pewnością dostarczy wielu wrażeń.

