Darowane i zmarnowane. Śmietnisko na ul. Ofiar Oświęcimia

Przy ul. Ofiar Oświęcimia, w sąsiedztwie sklepu Kaufland, stoją pojemniki na odzież używaną. Od dłuższego czasu ich zawartość leży porozrzucana wokół. - To nie do pomyślenia, żeby ten bałagan trwał tyle czasu i nikt w tej sprawie nie reagował - oburzają się okoliczni mieszkańcy.

Szczecinianie chętnie przekazują niepotrzebną używaną odzież do przeznaczonych do tego ulicznych kontenerów. Wielu robi to w przekonaniu, że ubrania zostaną jeszcze wykorzystane, komuś posłużą. Niestety, zdarzają się sytuacje takie jak ta z ul. Ofiar Oświęcimia - pojemnik pełen odzieży został zdewastowany, a ubrania zaśmieciły okolicę.

- Przechodzę tędy codziennie, zdumiewa mnie ten widok - mówi mieszkanka osiedla. - Śmietnisko kłuje w oczy. Żal, że tak są traktowane oddane innym ubrania. Widziałam nawet w ubiegłym tygodniu, jak starszy człowiek przystawał i wybierał z tej sterty ciuchów jakieś pojedyncze rzeczy. Po czwartkowej ulewie już chyba do niczego się to nie nadaje.

Straż miejska w Szczecinie przyznaje, że w mieście jest duży problem z dewastowanymi pojemnikami na odzież.

- Na pewno dobrze, że te pojemniki są, bo mają służyć dobrej sprawie - mówi Joanna Wojtach, rzecznik Straży Miejskiej w Szczecinie. - Niestety, często są dewastowane przez osoby bezdomne, które wybebeszają je, pozostawiając bałagan. Jesteśmy w kontakcie z koordynatorem firmy Eco Textil, do której kontenery na odzież należą i zgłaszamy każde takie zdarzenie. Ten kontakt jest dobry, firma na każdy nasz sygnał reaguje i sprząta. Jednak ponieważ pojemników w mieście jest dużo, nie wszędzie udaje się opiekunom tych miejsc zareagować "od ręki". Ten problem zgłosiliśmy w czwartek.

W poniedziałek 5 bm. straż została poinformowana, że śmietnisko z ul. Ofiar Oświęcimia zostanie uprzątnięte tego samego dnia.

(gan)