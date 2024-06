Dariusz Matecki ukarany

szkoda

2024-06-27 15:20:22

Że tylko za to. Już chciałem szampana otwierać ze w końcu go zamknęli do paki ale nie, to tylko kara dyscyplinarna. No cóż, co się odwlecze, to nie uciecze. Jeszcze przyjdzie czas na puciatego Dareczka zeby się zameldować pod celą.