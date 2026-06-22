Dariusz Matecki stanął przed sądem [GALERIA] (akt. 1)

Fot. Dariusz Gorajski

- Nie przyznaję się - tak do wszystkich zarzutów odniósł się Dariusz Matecki na sali sądowej.

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Wyjaśnienia rozpoczął od kwestii swojego zatrudnienia w Lasach Państwowych (fikcyjnego zdaniem prokuratury).

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W poniedziałek w szczecińskim sądzie ruszył proces, w którym najbardziej znanym oskarżonym jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki.

Polityk jest oskarżony w sprawie tzw. wątku szczecińskiego w Funduszu Sprawiedliwości. Obejmuje on nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów FS, które, zdaniem prokuratury, od początku były przeprowadzane w sposób zapewniający przyznanie wielomilionowych dotacji dwóm z góry wskazanym stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia. Oprócz posła PiS zarzuty ma siedem osób, w tym były wicewojewoda zachodniopomorski i kolega posła z jego byłej partii, Solidarnej Polski, Mateusz W.

Dariusz Matecki został oskarżony o popełnienie sześciu przestępstw.

Trzy czyny mają dotyczyć „współdziałania z funkcjonariuszami publicznymi z Ministerstwa Sprawiedliwości przy przekroczeniu uprawnień w związku z przeprowadzeniem konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości w sposób zapewniający ich rozstrzygnięcie na rzecz powiązanych stowarzyszeń Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia oraz przywłaszczenia środków w łącznej kwocie 16,5 mln zł”. Pozostałe zarzuty dotyczą prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.

Polityk PiS nie przyznaje się do winy. Przekonuje, że jest ofiarą prześladowań politycznych ze strony aparatu państwa rządzonego przez premiera Donalda Tuska.

Poseł przed rozprawą powiedział, że został oskarżony tylko dlatego, że jest Dariuszem Mateckim. Przekonywał, że jest niewinny. Zapowiedział, że będzie chciał powołać na świadka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

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(as)

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