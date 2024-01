Dariusz Baranik nowym szefem szczecińskiej telewizji

(as)

W lokalnych publicznych rozgłośniach i telewizjach trwa właśnie wymiana kadr związana z przejęciem mediów państwowych przez nową władzę. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji (co nie oznacza, że przestają one istnieć; ten ruch ułatwia mu jednak wprowadzenie zmian). Według Prawa i Sprawiedliwości zmiany w mediach wprowadzane są bezprawnie. ©℗

W szczecińskiej telewizji Dariusz Baranik pracuje od 2001 r. Jest autorem wielu programów publicystycznych, m.in. cyklu „Misja Gryf”. Od początku pracy w TVP Szczecin związany z redakcją informacji. W 2017 roku wyróżniono go tytułem Dziennikarza Roku.

Nowym szefem TVP3 Szczecin został Dariusz Baranik. To doświadczony dziennikarz od lat związany ze szczecińską telewizją. O tej decyzji Tomasza Syguta, dyrektora generalnego TVP, pierwszy poinformował branżowy portal Wirtualnemedia.

Komentarze

Fin 2024-01-03 13:24:07 Czyścić tvp bez litości

HM 2024-01-03 13:19:58 Onegdaj pewien mędrzec z Królewca powiedział ,że nad nami są tylko gwiazdy a prawo moralne jest w nas ,czyli tak jak my je rozumiemy.To dlatego Adolf H( i nie tylko on) był admiratorem owego mędrca.Zmieniać,mianować ,a podstawy prawne znajdzie się lub stworzy kiedyś potem.Miłe złego początki.

Piotr 2024-01-03 13:15:10 Z informacji „Gazety Polskiej Codziennie” wynika, że Bruksela szykuje tzw. mechanizm wyrównawczy do pakietu migracyjnego, który zakłada, że państwa broniące się do tej pory przed przymusowymi kwotami nielegalnych migrantów będą musiały w najbliższym czasie przyjąć więcej przybyszów spoza Unii niż Niemcy, Francja czy Włochy. Oznacza to, że w 2024 r. do Polski może być relokowanych nie kilka tysięcy, lecz nawet kilkaset tysięcy osób, które bezprawnie wdarły się na teren UE. !!!

Piotr 2024-01-03 13:12:22 Bezpieczeństwo Polski jest zagrożone. Dlaczego? Koalicja 8 gwiazdek zdążyła się już zgodzić w Brukseli na pakt migracyjny, a teraz słyszymy, że niektóre kontrakty zbrojeniowe dla polskiej armii są kwestionowane. Takie działania osłabią naszą pozycję w NATO i stawiają pod znakiem zapytania naszą dolność do obrony własnych granic, a więc do obrony Polski. W tym samym czasie obserwujemy, że Rosja nie zamierza się zatrzymać i będzie dążyć do podporządkowania i zniewolenia naszej części Europy"

@Normalność 2024-01-03 12:47:48 Poprzednim dyrektorem był red. Piotr Dziemiańczuk, dziennikarz, reporter wojenny z Iraku, prowadzący i wydawca lokalnej "Kroniki". Podobnie do nowego dyrektora wyróżniony tytułem Dziennikarz Roku (2013). Jak to się ma do komentarza o "oczywistości"?

Świnoujścianka 2024-01-03 12:33:46 Cieszę się z tego awansu i serdecznie gratuluję Panu Dariuszowi Baranikowi. Mam również nadzieję, że będzie blisko i z empatią , tak jak dotychczas podchodził do bolączek miasta Świnoujście, szczególnie prawobrzeżnych tematów. Raz jeszcze moje serdeczne gratulacje!!!!

Tok szok 2024-01-03 12:25:09 Wczoraj po raz pierwszy od wielu lat w całości poświęciłem swój czas obejrzeniu"Kroniki" Byłem w szoku kiedy ujrzałem tych samych "funkcjonariuszy" TVPiS,ale w jakże innej postawie.Prowadząca a także reporterzy w materiałach-po prostu "strach w oczach" zmiana stylu prowadzenia,zmiana narracji,postawy,głosu-wszystkiego.Z trudem wielkim im to przychodzi by odzyskać naturalność i zaufanie,ale starają się.Nie wiem jednak czy to już ich koniec,i dlatego ten żal,smutek w przekazie-? Wraca normalność