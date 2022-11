Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek ok. godz. 9.30 na trasie S6 w pobliżu Nowogardu. Dachował tam samochód osobowy.

Na drodze interweniują służby. Występują utrudnienia - przejazd w kierunku Szczecina został zwężony do jednego pasa. Z problemami trzeba liczyć się do ok. g. 11.30.

(k)