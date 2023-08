Czy znak drogowy musi stać na środku?

Przy ulicy Dobrzyńskiej jest nowy chodnik, ale jeden ze znaków drogowych, które na nim stoją, nieco utrudnia przemieszczanie się. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Niedawno przy ulicy Dobrzyńskiej na szczecińskich Pomorzanach ułożono nowy chodnik. Ucieszył okolicznych mieszkańców, zwłaszcza pasażerów autobusów, które mają tu swój początkowy przystanek. Jednak radość z nowej nawierzchni nieco psuje znak drogowy, ustawiony niemal na środku chodnika, co utrudnia swobodne przemieszczanie się na przykład osobom z wózkami dziecięcymi.

Miasto zmodernizowało przystanek „Pomorzany Dobrzyńska”, który od dawna wymagał remontu. Wcześniej był tu nierówny i popękany asfalt, a przy wiacie przystankowej ziemia, na której tworzyły się kałuże i gromadziły śmieci. Na zły stan chodnika zwracała uwagę Rada Osiedla „Ustronie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w piśmie do Zakładu Dróg i Transportu Miejskiego już w lipcu 2020 roku. Wreszcie remont doszedł do skutku i na długości kilkudziesięciu metrów jest nowa nawierzchnia.

Korzystający z tego przystanku zwracają jednak uwagę, że swobodne poruszanie się utrudnia znak drogowy, który postawiono niemal na środku chodnika. To znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Stoi zgodnie z przepisami. Znak drogowy może się bowiem znajdować w odległości 0,5 do 2 m od krawędzi jezdni. Ale czy nie można go było umieścić bliżej ulicy, choćby na słupku, na którym są już dwa inne znaki? Przepisy dopuszczają, by były trzy. Okoliczni mieszkańcy mają nadzieję, że dojdzie do zmiany i tak się właśnie stanie.

– W pobliżu jest szkoła i nietrudno sobie wyobrazić, że jakieś dziecko wpadnie na ten znak i nieszczęście gotowe – komentuje pani Joanna, mieszkanka tej części Szczecina. – Poza tym osoby spieszące się do autobusu mają przeszkodę na drodze.

(ek)