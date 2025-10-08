Środa, 08 października 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Czy w gminie Dobra doszło do mobbingu?

Data publikacji: 08 października 2025 r. 15:32
Ostatnia aktualizacja: 08 października 2025 r. 15:37
Czy w gminie Dobra doszło do mobbingu?
 

Radny Gminy Dobra Łukasz Bojanowski zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy o tym, że sekretarz gminy Anna Rybakiewicz miała mobbingować podwładnych. Uważa, że pracownicy urzędu są zastraszani. 

Łukasz Bojanowski w mediach społecznościowych opublikował skargę byłego pracownika urzędu, która wpłynęła do wójt Magdaleny Zagrodzkiej. Z pisma wynika, że Anna Rybakiewicz miała zachowywać się niewłaściwie wobec innych urzędników, kierować do nich słowa w rodzaju: „wypier*** stąd” czy „wkurw*** mnie”.

W skardze przeczytamy: "Pracowników, którzy pracują w urzędzie wiele lat, wyzywa od gamoni, poniża, upokarza, mówiąc, że nie nadają się do pracy w urzędzie". 

Konkluzja: „Atmosfera w urzędzie nie daje pracownikom spokoju i należytego komfortu pracy. Pracownicy narażeni są na stres, który wywołuje choroby i liczne absencje w pracy, co może kończyć się w rezultacie problemami natury psychicznej z powodu mobbingu, nękania i publicznego poniżania” 

- Do tej pory zarzuty na temat mobbingu ze strony prawie najwyższego rangą pracownika, jaką jest Sekretarz Gminy, docierały do nas - do części radnych nieoficjalnymi kanałami, aż do tej pory - stwierdził Łukasz Bojanowski. - Podobnie jak informacje dotyczące niegodnego, niewłaściwego zachowania samej pani sekretarz - także w formie plotek czy uwag, niestety pracownicy urzędu są zastraszeni, a wiele osób po prostu odeszło z pracy (w takich czy innych okolicznościach). Jako radni oczekujemy pilnego podjęcia tematu przez zarząd gminy oraz podjęcia działań doraźnych - na przykład odsunięcie od pełnienia obowiązków tak wysoko postawionego w hierarchii urzędu przedstawiciela. Zawiadomiłem właśnie oficjalnie o sprawie Państwową Inspekcję Pracy - oddział w Szczecinie. Zwróciłem się z prośbą o interwencyjną kontrolę w Urzędzie Gminy.

W środę kilkakrotnie kontaktowaliśmy się z Urzędem Gmina Dobra, ale wójt była nieobecna. Wysłaliśmy też maila w tej sprawie. Czekamy na jej komentarz. ©℗

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

wafel
2025-10-08 16:00:36
Jeżeli jest to ta SAMA Anna Rybakiewicz która w duecie z Guździołem rozwalali wszystko w Powiecie Polickim w latach 2010-2014 - GRATULUJĘ samopoczucia i dobrej zabawy Magdalenie Zagrodzkiej.Wychodowaliście sobie sami żmijkę z KOD-u. Wystarczy lektura z lat 2010-14 co ona wyprawiała w Starostwie w Policach.Kredyt frankowy spłacony można szmacić ludzi od nowa...

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję