Czy to nowa twarz szczecińskich podwórek?

Fot. Szczecińskie TBS

Zbliża się finał przebudowy wnętrza Kwartału 36 w Szczecinie. Na każdym z odcinków budowy trwają prace wykończeniowe. Widać już jaki będzie docelowy kształt i wygląd zrewitalizowanej przestrzeni.

Chodzi o podwórze ograniczone aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Ks. Bogusława X oraz placem Zgody. W ostatnim czasie kontynuowano roboty rozpoczęte w poprzednich miesiącach. Na wszystkich budynkach trwało wykonywanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Inwestycja rozpoczęła się w 2021 roku. Przebudowę prowadzi Szczecińskie TBS. W ramach rewitalizacji następuje przebudowa i uporządkowanie wnętrza kwartału wraz z montażem elementów małej architektury i wprowadzeniem nowej zieleni.

Zakres prac obejmuje budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego na 262 stanowiska postojowe, budowę budynku mieszkalnego i usługowego, budowę żłobka oraz rozbudowę siedziby Szczecińskiego TBS. Centralna część kwartału zostanie przeznaczona na główny plac publiczny. Wzdłuż niego przez środek kwartału zostanie poprowadzona pergola – zadaszenie pod którym zaplanowano miejsca do spotkań, rekreacji lub zabaw. Z placu zapewniony będzie dostęp do wszystkich podwórek zaprojektowanych w kwartale, w tym do każdego z budynków mieszkalnych, a także do lokalu przeznaczonego na usługi społeczne i żłobka. Centralny plac będzie wzbogacony mini amfiteatrem, fontanną w formie posadzkowych dysz, z ławeczkami i zielenią.

W budynku A - z 30 mieszkaniami, w parterze z lokalem przeznaczonym na potrzeby usług społecznych oraz żłobkiem – prowadzono prace związane z wykonywaniem elewacji oraz z montażem paneli stałych przesuwanych na balkonach. Wykonywane były roboty wykończeniowe, w tym m.in. układanie płytek w łazienkach, szpachlowanie, malowanie, montaż drzwi wewnętrznych, parapetów i sufitów podwieszanych.

W pomieszczeniach przyszłego Centrum Aktywności Lokalnej oraz żłobka miejskiego trwają także prace wykończeniowe, w tym malowanie, układanie wykładzin, płytek oraz montaż ścianek przesuwnych.

W zakresie zleconej przebudowy w oficynach Małkowskiego 7, 8, 9 wykonywano zejścia do piwnic kamienic frontowych oraz kontynuowano renowację elewacji oficyn przy ulicach Małkowskiego, Królowej Jadwigi oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – były to prace przy cokołach budynków.

Na terenie wnętrza kwartału prowadzone również były prace związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonywano podbudowy oraz nawierzchnie na chodnikach z płyt betonowych, a także opaski żwirowe wokół budynków.

Na kolejne tygodnie wykonawca zaplanował kontynuację wyżej wymienionych prac. Wykonawcą jest szczecińska spółka Prime Construction. Projekt przebudowy przygotowała Grupa Architektoniczna Domino ze Szczecina.

Koszt robót budowlanych to ok 67,4 mln zł. Fundusze na przebudowę pochodzą ze środków własnych Szczecińskiego TBS, z budżetu Gminy Miasto Szczecin (w tym dotacja z Funduszu Dopłat) oraz kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych.

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych odbiór końcowy inwestycji planowany jest w I kwartale 2025 r.

(CK)