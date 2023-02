Czy szczeciński aquapark otworzy się na wakacje?

Przed wakacjami powinna zakończyć się budowa „Fabryki Wody", czyli pierwszego szczecińskiego aquaparku. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Wygląda jednak na to, że na otwarcie poczekamy dłużej niż zapowiadano.

Jak informuje „Fabryka Wody", wykonawca jest na etapie robót wykończeniowych. Zakończenie prac planowane było na początek lutego, a otwarcie obiektu już w wakacje. Wykonawca złożył jednak wniosek o wydłużenie terminu realizacji. Obecnie prowadzone są rozmowy i trwa analiza wniosku. Jeśli argumenty przemawiające za wydłużeniem terminu będą zasadne, to otwarcie aquaparku w wakacje może nie być możliwe. Do czasu przeanalizowania wszystkich kwestii i ustalenia nowego terminu zakończenia robót sprawa nie jest przesądzona, natomiast trzeba mieć na uwadze, że wydłużenie terminu oznacza również przesunięcie procesu odbiorów i rozruchów. Decyzja zapadnie, gdy wszystkie analizy zostaną zakończone. Nieoficjalnie mówi się, że może to nastąpić na przełomie sierpnia i września. ©℗

(t)