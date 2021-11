Czy PiS zyskał nowego radnego w sejmiku?

Jeden z trzech samorządowców, którzy kilka tygodni temu utworzyli nowy klub w sejmiku województwa zachodniopomorskiego – Zbigniew Chojecki, dołączył niedawno do stowarzyszenia OdNowa. Główny filar jego działania? Umowa koalicyjna z PiSem.

Liderem wspomnianego ugrupowania jest sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa. Do niedawna działacz Porozumienia Jarosława Gowina, który po zmianach w koalicji rządzącej postanowił pójść własną drogą, to jest zostać w rządzie. W zeszłym tygodniu na konferencji programowej ogłaszającej powołanie pełnomocników wojewódzkich określił on najważniejsze cele organizacji. Są nimi bezpieczeństwo, funkcjonowanie w strukturach Unii Europejskiej, zdrowie, gospodarka oraz samorząd terytorialny.

To w kwestii tego ostatniego pojawiają się wątpliwości, bo jednym z regionalnych liderów OdNowy został nie kto inny, jak bezpartyjny radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego Zbigniew Chojecki. Co na temat dołączenia do satelity Prawa i Sprawiedliwości mówi jej nowy członek? Że określenie OdNowy w ten sposób to zwykła generalizacja.

– Nasze stowarzyszenie jest wspierane przez członków rządu, jednak nie oznacza to, że dołączając do niego stałem się działaczem partii rządzącej. Chciałbym pomagać małym powiatom i lepiej pełnić moją funkcję radnego wojewódzkiego, a w tym stowarzyszeniu widzę taką możliwość – powiedział Chojecki. – Wprowadzam coś nowego do polityki regionalnej, podnoszę kurtynę między samorządem, a rządem. Wydaje mi się, że zarząd województwa nie chce tego robić.

Chojecki twierdzi, że dołączenie do nowych struktur nie wpłynie na przyszłość klubu Pro Centrum, którego autonomia nie jest zagrożona. Na pytanie co o tej sytuacji uważa Rafał Rosiński, obecny przewodniczący Pro Centrum, Chojecki stwierdził:

– Nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni. To, co powie przewodniczący na temat mojej przynależności, jest najmniej istotne. Radny Wezgraj należy przecież do stowarzyszenia Lepszy Koszalin, a sam radny Rosiński do Nowoczesnego Centrum – wszyscy gdzieś działamy, a nasz klub łączy te elementy razem, tworząc grupę przebojowych samorządowców. Przynależność do OdNowy jedynie umacnia moją pozycję w regionie.

Radny wielokrotnie podkreślał swoją wolę „stania w centrum” sceny politycznej i współpracy z każdym ugrupowaniem, które na sztandarach będzie niosło wsparcie dla małych miejscowości i terenów wiejskich. Jednak czy w ugrupowaniu, do którego w dużej mierze należą członkowie rządu i byli działacze Porozumienia można stać pośrodku?

– Osoby, które mnie wspierają, nie tylko ustanawiają prawo w Polsce, ale przede wszystkim mają też podobne priorytety, czyli rozwój małych miast. Zarząd województwa oczywiście ma dobre pomysły, jednak obrał zły kierunek – zapomina o miejscach takich jak Kozielice czy Myślibórz. Ponadto nie chce wyciągnąć ręki do rządzących, poprosić o pomoc i inwestycje na Pomorzu Zachodnim. Ja umiałem to zrobić – dodał Chojecki.

Co ciekawe, inny członek Pro Centrum, radny Artur Wezgraj, wspomina, że o decyzji Chojeckiego dowiedział się dopiero z przekazu mediów. Wezgraj potwierdza jednak, że dołączenie Chojeckiego do stowarzyszenia de facto podległego pod PiS, nie odegra żadnej istotnej roli, jeśli chodzi o przyszłość nowo powstałego Pro Centrum.

– W samorządzie dyskutujemy o sprawach lokalnych, na które barwy polityczne nie mają wpływu – skomentował krótko.

Radosław Lubczyk, poseł na Sejm RP należący do klubu Koalicji Polskiej, a jednocześnie pomysłodawca powstania klubu Pro Centrum w sejmiku województwa zachodniopomorskiego lakonicznie skomentował sytuację mówiąc, że w stowarzyszeniu ma prawo być każdy.

– Dopóki mowa jest o stowarzyszeniu, ja tę w sprawę nie będę się mieszał. Jeśli OdNowa przerodzi się w partię polityczną, będziemy mogli zacząć dyskusję – powiedział Lubczyk. – Radny Chojecki nie zadeklarował chęci współpracy z PiSem, a nawet jeśliby tak robił, to w pełni bym go w tym poparł. W dobrych pomysłach jesteśmy w stanie wesprzeć każdego, czy to PiS, czy PO. ©℗

Karolina Białczewska