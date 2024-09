Czy dajesz życie starym rzeczom?

Joanna, Magda i Agata, organizatorki szczecińskiego Less Waste Market, który tym razem, incydentalnie odbył się nie w Hali Odra, lecz w Galerii Turzyn w Szczecinie

Można to nazwać „pchlim targiem”, a można też bardziej światowo - Waste less market. Less waste market - jesli nawet jest sprytnym chwytem marketingowym - ma też swoją ideologię zgodną z duchem czasów. Chodzi o nadawanie drugiego, a czasem i kolejnego życia przedmiotom codziennego użytku. Poszukiwania i wyławianie prawdziwych perełek czy unikatowych egzemplarzy to działalność pozytywna dla ludzi i środowiska. Tak przynajmniej uważają organizatorki Agata, Magda i Joanna.

Less Waste Market nawiązuje do pchlich targów. Kupujący mogą tu znaleźć odzież, dekoracje wnętrz, rękodzieło i nie tylko. Zwykle targ odbywa się w Hali Odra, ale we wrześniu 26. edycję wydarzenia gości - Galerii Turzyn. To okazja do sprzedaży, kupna, oddania, wymiany odzieży, książek, płyt, biżuterii, butów, wszelkich domowych drobiazgów, akcesoriów dla zwierząt czy sprzętu sportowego. Na imprezie pojawią się również tworzący w duchu less waste rzemieślnicy, artyści i producenci. Ich wyroby to kwintesencja recyklingu i upcyklingu.

Na pytanie czy Less waste market wpisuje się w ideologie eco, współorganizatorka wydarzenia odpowiada tak.

- Tak, eco na pewno, jest mi bliska ideologia ochrony planety… Ale dla mnie jest to bardziej spotkanie z ludźmi - mówi Magda.

Pytanie dotyczące tego, czy okoliczni sprzedawcy nie są konkurencją dla sprzedawców z Less waste market, pani Magda odpowiada, że nie, wręcz przeciwnie. No bo przecież ci, którzy przyszli do galerii, by kupić sobie markowe rzeczy i tak nie skorzystaliby z oferty pchlego targu.

Wygląda na to, że podobnego zdania jest także dyrekcja Galerii Turzyn, która sama reklamuje ten "eco pchli targ" na własnym terenie zachęcając ”miłośników klimatów vintage oraz zakupów z drugiej ręki” do odwiedzenia galerii. „Robimy ukłon w stronę troski o środowisko zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym. Słynna ekozasada 3R – reuce, reduce, recykle powinna przyświecać nam wszystkim!” – podkreśla Aleksandra Drobińska, dyrektor Galerii Turzyn.

(CK)

Fot. Karol Ciepliński