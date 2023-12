Czułe Targi Slow Xmas. Lokalni wystawcy, świąteczny klimat [GALERIA]

Fot. Anna Gniazdowska

Druga edycja Czułych Targów Slow Xmas odbywa się w niedzielę 3 grudnia w Hali Odra w Szczecinie (Bulwar Maurycego Beniowskiego 5).

To okazja do przedświątecznych zakupów ciekawego rękodzieła od lokalnych wystawców. Atmosfera sprzyja - na gości czeka gorąca kawa, grzane wino, a wszystko przy dźwiękach świątecznych melodii. Targi potrwają do godz. 17. (K)