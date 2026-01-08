Czujność szczecińskich dzielnicowych uratowała życie

Mężczyzna znajdujący się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia otrzymał na czas niezbędną pomoc medyczną. W samą porę zareagowali policjanci.

Do zdarzenia doszło w godzinach nocnych z wtorku na środę, kiedy funkcjonariusze Komisariatu Policji Szczecin-Niebuszewo wracali po zakończonych czynnościach służbowych. Ich uwagę zwrócił nieprawidłowo zaparkowany pojazd znajdujący się w pobliżu jednostki. W środku, na miejscu kierowcy, siedział mężczyzna, którego zachowanie wzbudziło ich niepokój.

Podczas rozmowy funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna wypowiada się w sposób nielogiczny i ma trudności z właściwą oceną sytuacji.

- Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że był on całkowicie trzeźwy - relacjonują mundurowi. Ten fakt był dla policjantów wyraźnym sygnałem, że przyczyną nietypowego zachowania może być nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy po przeprowadzeniu badań stwierdzili u mężczyzny stan hiperglikemii, który stanowił poważne zagrożenie dla jego życia. Dzięki szybkiej reakcji służb mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc i dalszą opiekę medyczną.

