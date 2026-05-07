Cztery nowe elektryki już na trasie

Cztery nowe autobusy elektryczne "Solaris" zakupione przez SPA "Klonowica" włączyły się do przewozu pasażerów w Szczecinie. Obsługują od czwartku linie 51, 57, 99.
To pojazdy jednoczłonowe, niskopodłogowe. Może nimi podróżować 75 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących. Są wyposażone w klimatyzację, rampę najazdową dla wózków, dwie dwuportowe ładowarki USB w przestrzeni pasażerskiej, oświetlenie wewnętrzne LED, przeszkloną, wydzieloną kabinę kierowcy typu „zamkniętego”, monitoring złożony z ośmiu kamer (czterech monitorujących wnętrze pojazdu, jednej - przód pojazdu, jednej tylnej i dwóch bocznych).
Układ napędowy ma system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry oraz wykorzystywania jej do doładowania magazynu energii, tzw. rekuperacji. Zmagazynowana energia umożliwia przejechanie w pełni obciążonemu autobusowi co najmniej 120 km. Ładowanie baterii jest możliwe poprzez przyłącze typu plug-in oraz pantograf.
Nowe autobusy to efekt umowy podpisanej w lipcu zeszłego roku z Gminą Szczecin. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” pełniło w postępowaniu rolę pełnomocnika. Wartość zamówienia to 12 693 600 zł brutto.
SPAK ma 107 autobusów, w tym 34 elektrycznych i 16 hybryd. Stacje ładowania autobusów elektrycznych przy ulicach Kołłątaja, Owocowej i Kolumba są zasilane energię wytwarzaną z odpadów przez EcoGenarator, szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.
