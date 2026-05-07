Cztery nowe elektryki już na trasie

Nowy elektryk podczas ładowania baterii na pętli przy ul. Kołłataja. Fot. EcoGenerator

Cztery nowe autobusy elektryczne "Solaris" zakupione przez SPA "Klonowica" włączyły się do przewozu pasażerów w Szczecinie. Obsługują od czwartku linie 51, 57, 99.

To pojazdy jednoczłonowe, niskopodłogowe. Może nimi podróżować 75 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących. Są wyposażone w klimatyzację, rampę najazdową dla wózków, dwie dwuportowe ładowarki USB w przestrzeni pasażerskiej, oświetlenie wewnętrzne LED, przeszkloną, wydzieloną kabinę kierowcy typu „zamkniętego”, monitoring złożony z ośmiu kamer (czterech monitorujących wnętrze pojazdu, jednej - przód pojazdu, jednej tylnej i dwóch bocznych).

Układ napędowy ma system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry oraz wykorzystywania jej do doładowania magazynu energii, tzw. rekuperacji. Zmagazynowana energia umożliwia przejechanie w pełni obciążonemu autobusowi co najmniej 120 km. Ładowanie baterii jest możliwe poprzez przyłącze typu plug-in oraz pantograf.

Nowe autobusy to efekt umowy podpisanej w lipcu zeszłego roku z Gminą Szczecin. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” pełniło w postępowaniu rolę pełnomocnika. Wartość zamówienia to 12 693 600 zł brutto.



SPAK ma 107 autobusów, w tym 34 elektrycznych i 16 hybryd. Stacje ładowania autobusów elektrycznych przy ulicach Kołłątaja, Owocowej i Kolumba są zasilane energię wytwarzaną z odpadów przez EcoGenarator, szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

