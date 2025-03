Czterdziestolatek oskarżony o zabójstwo. Grozi mu dożywocie

Prokurator Katarzyna Bukowska skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu Oskarowi A., oskarżając go o zabójstwo mężczyzny oraz znęcanie się nad swoją konkubiną. Grozi mu dożywocie.

Według śledczych oskarżony miał zabić mężczyznę, zadając mu wiele ciosów "nieustalonym narzędziem" w skroń i klatkę piersiową. Oskar A. miał też znęcać się psychicznie i fizycznie nad konkubiną, narażając ją na ciężki uszczerbek na zdrowiu.

- 21 sierpnia 2024 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie w Szczecinie uzyskali telefoniczne zgłoszenie o potrzebie przeprowadzenia pilnej interwencji w jednym z pokojów hostelu przy ul. Struga - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. - Przybyli na miejsce policjanci w jednym z pomieszczeń hostelu, ujawnili leżące na podłodze zwłoki mężczyzny, a także leżącą na łóżku nieprzytomną, pobitą kobietę. Kobieta została przewieziona do szpitala Szczecin-Zdunowo, w celu udzielenia jej pomocy medycznej. W opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej doznane przez pokrzywdzoną obrażenia ciała bezpośrednio narażały ją na ciężki uszczerbek na zdrowiu, w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Oskar A. w toku postępowania dwukrotnie odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie. Przesłuchany po raz trzeci przyznał się do pobicia pokrzywdzonego mężczyzny, wskazując, że nie chciał go zabić. Przyznał, że między nim a konkubiną dochodziło do kłótni. W dniu zdarzenia wyłącznie dwukrotnie uderzył ją otwartą ręką w twarz.

Oskar A. był uprzednio wielokrotnie karany. Teraz przebywa w areszcie.

(as)