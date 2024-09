Cześć sąsiedzi! Wandale zniszczyli mozaikę

Nie tak dawno (za czasów słusznie minionego ustroju, w stanie wojennym ) wyjeżdżaliśmy na zachód i wszyscy tam nam pomagali (chociaż trudno porównać stan wojenny w Polsce do prawdziwej wojny w Ukrainie). A teraz ziejecie jadem na ludzi, którzy przed tą wojną uciekają... Wydawało się, że już staliśmy się społeczeństwem obywatelskim, potrafiącym pomagać tym, którzy mają dużo gorzej niż my... Niestety

Ukry do domu! Nikt was tutaj nie chce.

I ja zabiorę głos

2024-09-23 18:12:35

Ja nie odczuwam żadnej potrzeby wielokulturowości Polski. Polska to kraj Polaków i tak ma pozostać. Wiem z historii co przyniosła wielokulturowość Polsce i widzę co przynosi wielokulturowym sąsiadom. Nie chcę tego w moim kraju. Nie rozumiem po co i za czyje pieniądze działa w Polsce jakaś fundacja YOUkraine i jej podobne. Proszę działać sobie na Ukrainie i za hrywny. Nie rozumiem też idei przedszkola wielokulturowego. Czy władze oświatowe kontrolują to? Nasza kultura to nasza tarcza, chrońmy ją!