Czerniak oka w programie lekowym w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

ZCO w Szczecinie oferuje pacjentom cierpiącym na czerniaka błony naczyniowej oka nowoczesną terapię lekową. Fot. Anna Gniazdowska

Pacjenci cierpiący na czerniaka błony naczyniowej oka mogą już korzystać z programu lekowego prowadzonego w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie. ZCO to jedyny szpital w Zachodniopomorskiem, który może realizować świadczenia w tym programie w ramach umowy podpisanej z NFZ.

Czerniak powszechnie kojarzony jest z nowotworem złośliwym skóry, tymczasem może on atakować wszystkie te miejsca w organizmie człowieka, w których występują melanocyty, czyli komórki barwnikowe. Jednym z takich miejsc jest błona naczyniowa oka. Na możliwość wystąpienia złośliwego nowotworu wewnątrzgałkowego narażone są zwłaszcza te osoby, u których już wcześniej zdiagnozowano czerniaka skóry.

Czerniak błony naczyniowej oka to rzadka choroba - rocznie stwierdza się tylko 5-10 przypadków na 1 milion osób na świecie. Stanowi on jedynie ok. 5 proc. wszystkich przypadków czerniaka, ale jest za to najczęstszym nowotworem złośliwym oka. Do czynników zwiększonego ryzyka zachorowania należą przede wszystkim jasna karnacja i jasny kolor oczu. U około 70 proc. chorych występują objawy, ale nie są one charakterystyczne - najczęściej to pogorszenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia czy ból oka wynikający z podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przerzuty odległe mogą pojawić się w ciągu 20 lat od leczenia i najczęściej zlokalizowane są w wątrobie.

- Do tej pory możliwości leczenia choroby przerzutowej były ograniczone – mówi dr n. med. Roman Dubiański, kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej ZCO. - Od 15 października pacjenci z czerniakiem błony naczyniowej mogą być leczeni nowoczesną terapią tebentafuspem, dostępną w ramach programu lekowego prowadzonego przez Oddział Onkologii Klinicznej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

- Ze względu na dużą złożoność procesu powstawania czerniaka jego leczenie wymaga specjalnego i interdyscyplinarnego podejścia – dlatego w naszym ośrodku działa Zespół ds. Leczenia Nowotworów Skóry, który skupia specjalistów onkologii klinicznej, chirurgii i radioterapii – dodaje Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. – Przy tak rzadkich chorobach, jak czerniak błony naczyniowej oka ważne jest również zapewnienie pacjentom dostępu do tej linii leczenia, którą gwarantuje program lekowy, do tej pory niedostępny w naszym ośrodku.

(sag)