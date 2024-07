Czekają na ekspertyzę. Mieszkańcy wieżowca przy ul. Szewskiej już mają gaz

Mieszkańcy wieżowca już mogą funkcjonować normalnie. Do mieszkań wrócił gaz. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Stargardzianie z wieżowca przy ul. Szewskiej 4 już mogą korzystać w swoich mieszkaniach z gazu. Zakończyła się wymiana zewnętrznej instalacji gazowej, a próby szczelności przeszła pomyślnie.

– Po dokonaniu prób szczelności wewnętrznej instalacji gazowej przywrócono gaz do 66 mieszkań – informuje Ewa Pilarczyk, zastępca prezesa ds. technicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie. – W jednym z mieszkań zachodzi jeszcze konieczność dokonania naprawy, jednak z uwagi na nieobecność lokatora prace przełożone zostały po 1 lipca.

Przez kilka tygodni mieszkańcy z Szewskiej 4 nie mieli w mieszkaniach gazu. Odłączono go, bo zaczął się ulatniać w piwnicy. 3 czerwca Polska Spółka Gazownictwa prowadziła prace związane z wymianą przyłącza gazowego do budynku nr 4. Gaz został więc odcięty, gdyż jednocześnie doszło do popękania ścian między kioskiem wejściowym a budynkiem. Na miejsce wezwano strażaków i pogotowie gazowe. Obyło się bez ewakuacji, ale w kiosku ustawiono budowlane stemple.

Spółdzielnia, która zarządza budynkiem, zleciła wykonanie ekspertyzy jego stanu technicznego. Stemple budowane postawiono też przy wejściu do klatki, podtrzymują one konstrukcję kiosku wejściowego wieżowca.

– Jest w trakcie opracowania – dodaje Ewa Pilarczyk ze stargardzkiej spółdzielni. – Zgodnie z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przedłożona zostanie do 30 czerwca br. ©℗

(w)