Czas na krokusowe pola

Czekamy na osoby pozytywnie zakręcone, które chciałyby się jeszcze włączyć w wir „krokusowej rewolucji”. Fot. Dariusz GORAJSKI

Jedna z najbardziej pozytywnych i społecznych akcji dla Zielonego Szczecina. Nasz „Kurier” jest jej partnerem i bierze w niej aktywny udział. Mowa o „krokusowej rewolucji”, dla której szukamy najodpowiedniejszego miejsca. Zagłosuj na jedno z dziesięciu, gdzie jesienią posadzimy cebule tych kwiatów, aby na wiosnę obudziły Szczecin.

Będziemy mieli tysiące krokusowych cebul. Gdzie je posadzić? Nasi Czytelnicy już wskazali odpowiednie miejsca. Jest ich jednak tak wiele i tak zacnych, że sami nie możemy wybrać. Dlatego znów prosimy o pomoc: głosujcie na miejsca, gdzie redakcja „Kuriera” wraz z przyjaciółmi zasadzi krokusowe pole.

Do wyboru jest 10 lokalizacji. Aby wskazać dla „krokusowej rewolucji” najlepszą, wystarczy zagłosować: wysłać SMS na numer 7148 o treści KROKUSY.X, gdzie w miejsce X wpiszemy przyporządkowaną miejscu liczbę od 1 do 10 (koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT).

Zgodnie z listą ważnych dla Szczecina miejsc, które wiosną – właśnie dzięki głosowaniu Czytelników – będą miały szansę rozkwitnąć:

* pl. Jakuba Wujka (SMS o treści: KROKUSY.1)

* trawniki przy ul. 26 Kwietnia (SMS o treści: KROKUSY.2)

* otoczenie Jeziorka Słonecznego (SMS o treści: KROKUSY.3)

* park Ligi (SMS o treści: KROKUSY.4)

* park Majowe (SMS o treści: KROKUSY.5)

* nadodrzańskie bulwary (SMS o treści: KROKUSY.6)

* ul. Duńska – zasoby SM Uniwersytet (SMS o treści: KROKUSY.7)

* otoczenie stadionu Świt Skolwin przy ul. Stołczyńskiej (SMS o treści: KROKUSY.8)

* Bulwar Gdański – za Kościołem Ewangelicko-Augsburskim (SMS o treści: KROKUSY.9)

* park Kasprowicza – na skarpie z rzeźbą „Ptaki” Hasiora (SMS o treści: KROKUSY.10)

Na Państwa głosy czekamy do środy – 16 października (do godz. 23.59). Następnie – czyli 26 października – posadzimy krokusy, których fundatorem jest OK Polska (dawne Stowarzyszenie Koalicja Samorządowa Zachodniopomorskie) w miejscu wybranym przez Czytelników i - mamy nadzieję – z ich pomocą. O szczegółach tej akcji poinformujemy na naszych łamach wkrótce.

Jednak wcześniej „krokusową rewolucję” poprowadzą przez Szczecin sami mieszkańcy. Choćby – w najbliższą sobotę (19 października) – na Różankę.

– Wiele wskazuje na to, że właśnie w ulubionym ogrodzie szczecinian powstanie jeden z największych krokusowych kobierców tej jesieni. Za sprawą Zakładu Usług Komunalnych już zostało posadzonych 7,5 tysiąca szafranowych cebulek. W najbliższą sobotę do dyspozycji „krokusowej rewolucji” będzie kolejne 2,5 tysiąca. Zapraszamy do ich posadzenia tych wszystkich, którym zależy na pięknym zielonym Szczecinie. Wspólnie będziemy mieli okazję dorzucić własną „cegiełkę” na rzecz naszego miasta – zachęca Maria Myśliwiec, inicjatorka „krokusowej rewolucji” w Szczecinie.

Do różankowego epizodu „krokusowej rewolucji” jeszcze sporo czasu. Czekamy więc na akces pozytywnie zakręconych, którzy chcieliby jeszcze się włączyć w wir tej społecznej akcji: osoby indywidualne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, rady osiedlowe, placówki oświatowe i wychowawcze oraz przedstawicieli firm. Na łamach „Kuriera” będziemy ich – czyli bohaterów 15 edycji „krokusowej rewolucji” – przedstawiali, a też odwiedzali miejsca, w których będą sadzili kwiatowe kobierce. Liczymy na zaproszenia od naszych Czytelników, przekazywane redakcji telefonicznie (789-572-830, w godz. 10-15) lub mailowo (redakcja@24kurier.pl), albo też wprost do pomysłodawczyni przedsięwzięcia – Marii Myśliwiec (tel. 696 050 657).

Czekamy zatem na tych wszystkich, którzy chcieliby zamienić trawniki w wiosenne krokusowe pola. Takie – jak choćby ze zdjęć, nadesłanych na nasz wiosenny konkurs pt. „Krokusy za Krokusy”. ©℗

A. NALEWAJKO

AKTUALNE WYNIKI GŁOSOWANIA