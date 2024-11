Cukierek ze szpilką w Pyrzycach, policja i prokuratura ustalają sprawcę

Umieszczanie niebezpiecznych przedmiotów w cukierkach to według ustaleń policji prawdopodobnie skoordynowana akcja zainicjowana w internecie. Funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów, by dokładnie sprawdzali słodycze zebrane przez dzieci w halloween.

W Pyrzycach 31 października 2024 r. trzy dziewczynki w wieku 10 lat i jedna pięciolatka chodziły po domach, by zbierać słodycze. Robiły to pod nadzorem opiekunów i odwiedziły liczne domy. Wieczorem, kiedy wspólnie sprawdzały, ile i jakich słodkości zgromadziły, w jednym z cukierków znalazły metalową szpilkę.

Komentarze

@Hej!Rodzice 2024-11-07 13:50:10 Hej, dzieci na szczęście nie chodzą po plebaniach.

@Dwa w jednym 2024-11-07 13:37:18 Zbierać pyszne cukierki i świetnie się bawić czy chodzić bez celu w nudnej procesji? No zastanówmy się? Masz jeszcze jakieś "mądrości"?

Myślcie 2024-11-07 13:30:53 Powiążcie fakty - ludzie kościoła katolickiego nie cierpią Halloween, bo uważają to święto za konkurencję.

@Do:@A policja uczy 2024-11-07 13:29:14 Ale jest taka tradycja, że na Halloween zbiera się słodycze po domach i dzieci chcą tę tradycję kultywować. Mają do tego pełne prawo.

Jolanta 2024-11-07 13:23:42 Najlepiej żeby dzieci zanim zjedzą segregowały słodycze, tak by można je było powiązać z konkretnym adresem. Zaopatrzyć dziecko w kilka torebek, karki, długopis i niech opisują co gdzie dostały. Łatwiej wtedy będzie namierzyć przestępcę.

Zenek 2024-11-07 13:22:59 Czy Premier już się wściekł? Czy przebrał się w moro i pojechał do sklepów szukać osobiście szpilek w cukierkach czy jednak wysłał tam Ministra Rolnictwa..??? Czy Kolenda-Zaleska czeka już z mikrofonem pod Kancelaria?::)))

@MaDzik 2024-11-07 13:18:33 Skąd takie info? Bardziej to jest podobne do prowokatorów różnej maści. Wietrzący człowiek na pewno by tego nie zrobił.

Do: @A policja uczy 2024-11-07 13:16:45 A niby dlaczego nie dotyczy Halloween? Żaden kochający rodzic nie puści dziecka, żeby żebrało po domach i przyjmowało cukierki od obcych. Skąd wiesz, gdzie ten cukierek wcześniej był. Nienormalny człowiek może go nie tylko uzbroić w igłę, ale wytytłać we własnych lub psich wydzielinach. I pozwolisz dziecku to zjeść? Litości. Kup mu sam.

Hej!Rodzice 2024-11-07 13:15:57 Ciekawe,czy chętniej cukierki dają PEDOFILE?

Dwa w jednym. 2024-11-07 13:08:43 I cukierek i psikus. Tak oto zakończył żywot szatański Halloween. Lepiej jednak brać udział w Procesji Świętych.

MaDzik 2024-11-07 12:59:42 Przykre jest to, ze całą akcję w internecie zainicjowali prawi wyznawcy KK. A Jezus nauczał, że nie wolno bliźniemu robić krzywdy. Jeśli rzeczywiście wierzą, będą się smażyć w piekle za swoje niegodne czyny! Ale śmiem wątpić w ich wiarę...

@itd 2024-11-07 12:49:29 I polowali na dzieci z igłą, bo ich rodzice byli z pisu?

@A policja uczy 2024-11-07 12:46:52 Wiadomo, że nie dotyczy to wieczoru Halloween. Rodzice powinni ewentualnie już w domu przeglądać zawartość dziecięcych zdobyczy.

. 2024-11-07 12:35:22 Komuś ruspublika weszła za mocno ?

czytam 2024-11-07 12:15:36 Ok! Zabawa.Tylko, czy zasypanie schodów mąką-dopiero co umytych-,rozbicie jaj na drzwiach w domu NIEOBECNEGO lokatora/ jest zabawą? To jest psikus czy chuligański wybryk? MUSISZ dać,bo ci zapaskudzą?Za kllka lat będą wymuszać "cukierka" pod sklepem, w bramie? Zabawa w szantażowanie? Psikus oK!,ale nie wandalizm/terror?/.Oczywiście,te "psikusy" w cukierkach są karygodne. Co za rok? Eskalacja?

A policja uczy 2024-11-07 12:06:37 Nie pozwalajcie dzieciom brać słodyczy od obcych. Rodzice, którzy się na to godzą, powinni być pouczeni przez policję.

No i już się 2024-11-07 12:03:02 najedli darmowych cukierków.Głupota internetu dotyka swoich głupich odbiorców!Zobaczył, usłyszał i zaistniał .Teraz beka!Bardzo dobrze,durniów uczą życia inne durnie.Jabłuszko w Raju,też było,coś nie halo!Adam zjadł i po Adamie.Od tej pory musiał się zabrać za uczciwą robotę i dodatkowo wyżywić Ewkę i "listonosza" .Historia mówi,że ten od listonosza potomek niósł na widłach tego już młodszego.Takie zabawy mieli jak nie było jeszcze internetu!Może ciekawiej się bawili ludzie kiedyś,czy ja wiem?