Coś spuszczają do Parsęty. Radny walczy o czystość rzeki

Kołobrzeski radny Jacek Woźniak zauważył, że w okolicy wznoszonego na skraju wsi Budzistowo Centrum Handlowego „Karuzela” zanieczyszczany jest rów melioracyjny połączony z Parsętą.

Mowa o fakcie spuszczenia do niego zawartości beczkowozów, co zostało udokumentowane filmem zarejestrowanym przy pomocy smarfona. Radny złożył w tej sprawie interpelację na ręce prezydent Anny Mieczkowskiej. Co prawda rów, o którym mowa, usytuowany jest na terenie gminy wiejskiej Kołobrzeg, ale radny ma nadzieję, że prezydent miasta, przez które przepływa Parsęta, o interwencję poprosi odpowiednie służby.

Miasto doskonale zna temat. Już wcześniej zwracało się do Wód Polskich, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i gminy wiejskiej Kołobrzeg o zbadanie sprawy. Prowadzone były nawet wizje lokalne terenu. Teraz zgromadzoną dokumentację uzupełni film przekazany przez radnego Jacka Woźniaka. Oby tylko na tym się nie skończyło.©℗

(pw)