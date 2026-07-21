Co z wiatami przy Strzałowskiej?

Co się stało z przystankiem - pytają pasażerowie. Fot. Anna Gniazdowska

Niepokój naszej Czytelniczki wywołał widok zdemontowanych wiat przystankowych przy ul. Strzałowskiej, w rejonie szpitala. Zadzwoniła do redakcji z pytaniem, czy przystanki zostały zlikwidowane i czy autobusy nie będą już się tam zatrzymywać.

REKLAMA

- Ludzie od rana przychodzą na przystanek i są zdezorientowani - mówiła we wtorek nasza Czytelniczka, która mieszka w pobliżu. - Nie ma rozkładu jazdy, nie ma żadnej informacji, co się stało.

Sprawę wyjaśniliśmy w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. Jak zapewnia Kacper Reszczyński, pasażerowie nie mają powodów do obaw.

– Przystanki nie zostały zlikwidowane. Trwa wymiana wiat przystankowych na nowe. Za kilka dni ponownie będą dostępne, już z nowymi wiatami – mówi.

Przystanki „Strzałowska (Szpital)” znajdują się przy ul. Strzałowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala na Golęcinie. Korzystają z nich pasażerowie tramwaju linii 6, autobusu linii 58 oraz nocnej linii 526. Prace dotyczą wyłącznie infrastruktury przystankowej i nie mają wpływu na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – pojazdy nadal zatrzymują się w tym miejscu zgodnie z rozkładem jazdy.

Jak wynika z informacji ZDiTM, nowe wiaty zostaną udostępnione pasażerom w ciągu najbliższych kilku dni.©℗

(dg)

REKLAMA