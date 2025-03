Co z tą ścieżką? Zabłocona tak, że rowerzystom trudno przejechać

„Tak wygląda w Będargowie przed stadniną koni ścieżka rowerowa oddana przez gminę Kołbaskowo do użytku w maju ub. roku” – zwrócił uwagę nasz Czytelnik w przesłanym do nas mailu z załączonymi zdjęciami. Fot. Czytelnik

Fragment ścieżki rowerowej w Będargowie nie wygląda najlepiej – informuje jeden z naszych Czytelników. Zwraca przy tym uwagę, że to ścieżka, która została oddana przez gminę Kołbaskowo do użytku w maju ubiegłego roku. Gmina zapewnia, że regularnie sprząta ścieżkę, ale stale zanieczyszczają ją pojazdy, które tam przejeżdżają, bo nanoszą błoto z nieutwardzonych terenów.

– Stan ścieżki rowerowej (zabrudzenie) spowodowany jest przez kierowców dojeżdżających m.in. do stadniny koni – odpowiada na nasze pytanie o to, dlaczego ścieżka ta wygląda, jak na zdjęciach przesłanych nam przez Czytelnika, sekretarz Gminy Kołbaskowo Janusz Kwidziński.

Czy i kiedy zostanie doprowadzona do stanu używalności przez rowerzystów?

– Gmina Kołbaskowo wystąpiła do właściciela nieruchomości o przekazanie danych dzierżawcy nieruchomości w celu wystosowania wezwania do uprzątnięcia ścieżki – przekazuje urzędnik. – Do czasu uzyskania informacji o dzierżawcy gmina w ramach bieżącego utrzymania ścieżek rowerowych regularnie sprząta ścieżkę.

Ta droga rowerowa została zbudowana po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej CPO (Casekow-Penkun-Oder). W ubiegłym roku, w maju, oddano do użytku odcinek Będargowo – Barnisław w gminie Kołbaskowo – szlak rowerowy wiedzie od granicy polsko-niemieckiej, przez Barnisław, Warnik, Karwowo do Będargowa. Nasz Czytelnik zwrócił uwagę na zanieczyszczenie fragmentu ścieżki w Będargowie.

– Wykonawca odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo regularnie sprząta wyjazd z CPO na Będargowo, jednak jest to utrudnione ze względu na przejeżdżające pojazdy, które nanoszą błoto z nieutwardzonych terenów na ścieżkę – informuje sekretarz gminy.

(sag)